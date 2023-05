Wichtige Makrodaten:



22:40 Uhr: Wöchentliche US-Rohöllagerbestände. Erwartung: -1,5 Mio. Barrel/ Vorwert: -3,94 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



09:00 Uhr: Protokoll der Schwedischen Zentralbank - Riksbank

14:30 Uhr: Jefferson von der FED

16:05 Uhr: Williams von der FED



Wichtige Quartalszahlen von der Wall Street:



- Airbnb (ISIN US0090661010/ WKN A2QG35)

- Duke Energy (ISIN US26441C2044/ WKN A1J0EV)

- Air Products (ISIN US0091581068/ WKN 854912)





Die wichtigste Veröffentlichung in dieser Woche dürfte die für morgen um 14:30 Uhr angesetzte Messung der US-Verbraucherpreise sein. Ähnlich wie gestern sei auch heute der Kalender relativ leer. Eine der wichtigsten Daten sei bereits um 5:00 Uhr veröffentlicht worden - zum Außenhandel in China. Wie von Experten erwartet, seien Chinas Exporte im Jahresvergleich deutlich um 8,5% gestiegen, während die Importe um 7,9% zurückgegangen seien, was zu einem Handelsüberschuss von 90,21 Mrd. USD geführt habe.Ebenfalls heute um 2:00 Uhr habe der Gouverneur der Bank of Japan eine Rede gehalten. Ueda habe erklärt, dass die BoJ das Yield Curve Control-Programm beenden und ihre Bilanz reduzieren werde, wenn das Inflationsziel auf nachhaltige und stabile Weise erreicht werde.