- Ölvorräte. Erwartung +2,457 Mio. Barrel (API: -2,184 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartung +1.271 Mio. Barrel (API: +5.261 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartung +0,097 Mio. Barrel (API: +1,109 Mio. Barrel)



18:00 Uhr: WASDE-Bericht



Reden der Zentralbanker:



15:15 Uhr: Williams von der FED

16:00 Uhr: Knot von der EZB

16:00 Uhr: Barr von der FED

19:45 Uhr: Waller von der FED



Quartalszahlen von der Wall Street:



- CVS Health (ISIN US1266501006/ WKN 859034) - vor Markteröffnung

- Fox Corporation (ISIN US35137L2043/ WKN A2PF3T) - vor Markteröffnung

- Uber (ISIN US90353T1007/ WKN A2PHHG) - vor Markteröffnung

- Yum (ISIN US9884981013/ WKN 909190) - vor Markteröffnung

- Robinhood Markets (ISIN US7707001027/ WKN A3CVQC) - nach Börsenschluss

- Walt Disney (ISIN US2546871060/ WKN 855686) - nach Börsenschluss (08.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Europäische Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung hindeuten. Die asiatischen Aktienmärkte hätten am Mittwoch uneinheitlich tendiert, da die Anleger die jüngsten Äußerungen des FED-Vorsitzenden Jerome Powell bewertet hätten, in denen er gesagt habe, dass weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich notwendig sein würden, wenn der Arbeitsmarkt weiterhin stark bleibe, er habe aber auch behauptet, dass die Disinflation begonnen habe.

16:00 Uhr: USA - Großhandelsumsätze für Dezember. Erwartung 0,1%/ Vorwert 0,9% (im Monatsvergleich)

16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen: