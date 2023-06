14:30 Uhr: USA - Daten zum Immobilienmarkt:



- Baugenehmigungen: Erwartet: 1.425k, Vorher: 1.417k

- Wohnbaubeginne: Erwartet: 1.400k, Vorher: 1.401k



Reden von Zentralbankern:



12:30 Uhr - Bullard, FED-Mitglied

13:45 Uhr - McCaul, EZB-Mitglied

15:45 Uhr - Erneut McCaul, EZB-Mitglied

17:45 Uhr - Williams, FED-Mitglied

19:10 Uhr - De Guindos, EZB-Mitglied (20.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Heute, am zweiten Tag der Woche, würden die europäischen Indices leicht niedriger eröffnen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) liege um 0,4% bei 16.290 Punkten. Bereits um 8:00 Uhr am Morgen seien die deutschen Erzeugerpreisdaten für Mai bekannt geworden, die unter den Erwartungen gelegen hätten. Im frühen Teil des Tages seien auch die Protokolle der Reserve Bank of Australia (RBA) veröffentlicht worden. Die Protokolle hätten gezeigt, dass die jüngste Zinserhöhungsentscheidung fein abgewogen gewesen sei. Das derzeitige Zinsniveau sei bereits ausreichend restriktiv, was die Chancen für eine weitere Zinserhöhung im Juli verringere.