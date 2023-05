Wirtschaftskalender:



11:00 Uhr: EU, Harmonisierter Inflationsindex in der Eurozone: Erwartet: 7,0% im Jahresvergleich, Vorher: 6,9%



14:30 Uhr: USA - Daten zum Immobilienmarkt:



- Baugenehmigungen: Erwartet: 1,435 Mio., Vorher: 1,413 Mio.

- Baubeginne: Erwartet: 1, 400 Mio., Vorher: 1,420 Mio.



Reden der Zentralbanken:



09:15 Uhr: EZB, De Guindos

09:30 Uhr: EZB, Panetta

10:00 Uhr: EZB, Centeno

11:15 Uhr: UK, Bailey

17:15 Uhr: EZB, De Guindos (erneut) (17.05.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Börsensitzung am Mittwoch in Europa werde voraussichtlich das Zögern aus der vorherigen Sitzung fortsetzen. Der Dollar werte leicht gegenüber den Hauptwährungen auf und werde von positiven US-Daten unterstützt, insbesondere im Einzelhandel. Äußerungen von FED-Mitgliedern gestern hätten die Priorität betont, gegen die Inflation anzukämpfen.Der Hauptindex in Japan steige aufgrund positiver BIP-Daten. Japans Wirtschaft sei im ersten Quartal mit der schnellsten Rate in drei Quartalen gewachsen, mit einem annualisierten BIP-Wachstum von 1,6%, was die Erwartungen von 0,7% übertroffen habe. Goldman Sachs sehe aufgrund von Unternehmensreformen und einer lockeren Geldpolitik vielversprechende Aussichten für den japanischen Markt.