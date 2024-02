11:00 Uhr, Eurozone - Industrieproduktion für Dezember:



- Industrieproduktion: Prognose -4,1% gegenüber dem Vorjahr; zuvor -6,8%;

- Industrieproduktion: Prognose -0,2% im Monatsvergleich; zuvor -0,3%;



11:00 Uhr, Eurozone - BIP-Daten:



- BIP: Prognose 0,0% im Quartalsvergleich; zuvor -0,1%;

- BIP (Q4): Prognose 0,1% im Jahresvergleich; zuvor 0,0%;



16:30 Uhr, Vereinigte Staaten - EIA-Daten:



- Rohölvorräte: Prognose 3,300 Mio.; zuvor 5,521 Mio.;

- Wöchentliche EIA-Destillatvorräte: Prognose -1,600 Mio.; zuvor -3,220 Mio;

- Benzinvorräte: Prognose -1,160 Mio.; zuvor -3,145 Mio.;



Reden der Zentralbanker:



09:30 Uhr, Eurozone - EZB-Mitglied De Guindos

15:30 Uhr, USA - FED-Mitglied Goolsbee

16:00 Uhr, Vereinigtes Königreich - BoE-Gouverneur Bailey

18:00 Uhr, Deutschland - Der deutsche Buba-Präsident Nagel

22:00 Uhr, USA - FED-Mitglied Barr (14.02.2024/ac/a/m)





Die Futures-Kontrakte würden auf eine höhere Eröffnung für die Kassensitzung in Europa hindeuten. Bei der Eröffnung würden die meisten Marktindices im Bereich von 0,25 bis 0,40% zulegen. Was die makroökonomischen Veröffentlichungen anbelange, so sei der heutige Tag nicht sonderlich interessant. Die wahrscheinlich wichtigste Veröffentlichung des Tages sei bereits geschehen, nämlich die Inflationswerte aus dem Vereinigten Königreich.Besonders interessant dürften jedoch die Reden von Bankern der Zentralbanken sein. Es würden sowohl Vertreter der FED als auch der BoE sprechen. Im Falle der USA habe der Bericht einen Anstieg der Inflation im Januar gezeigt, was zu einem Rückgang der Erwartungen für Zinssenkungen im Jahr 2024 geführt habe. Die Banker würden sich sicherlich auf die VPI-Daten beziehen, die etwas über die aktuelle Perspektive der FED verraten würden. Um 17:00 Uhr deutscher Zeit werde auch der Vorsitzende der BoE, Bailey, sprechen. Nach den heutigen niedrigeren Werten aus dem Vereinigten Königreich würden die Anleger nach Hinweisen auf die Auswirkungen des Berichts auf die Politik der Bank Ausschau halten.Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):- Veränderung der Beschäftigung: Prognose 1,1% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 1,3%;- Veränderung der Beschäftigung: Prognose 0,3% im Quartalsvergleich; zuvor 0,2%;