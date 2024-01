- Einzelhandelsumsätze: Prognose -0,5% MoM; zuvor 1,3% MoM;

- Kerneinzelhandelsumsätze: Prognose 1,3% YoY; zuvor 0,3% YoY;

- Kerneinzelhandelsumsatz: Prognose -0,6% MoM; zuvor 1,3% MoM;



08:30 Uhr, Schweiz - Inflationsdaten für Dezember:



- PPI: zuvor -1,3% gegenüber dem Vorjahr;

- PPI: Prognose -0,6% MoM; zuvor -0,9% MoM;



14:30 Uhr, Kanada - Einzelhandelsumsatzdaten für November:



- Kerneinzelhandelsumsätze: Prognose -0,1% MoM; zuvor 0,6% MoM;

- Einzelhandelsumsätze: Prognose 0,0% MoM; zuvor 0,7% MoM;



16:00 Uhr, Vereinigte Staaten - Inflationsbericht der Universität von Michigan für Januar:



- Michigan Consumer Sentiment: Prognose 70,0; zuvor 69,7;

- Michigan Aktuelle Bedingungen: zuvor 73,3;

- Michigan Verbrauchererwartungen: zuvor 67,4;

- Michigan 5-Jahres-Inflationserwartungen: zuvor 2,9%;

- Michigan 1-Jahres-Inflationserwartungen: zuvor 3,1%;



16:00 Uhr, Vereinigte Staaten - Verkäufe bestehender Häuser für Dezember: Prognose 3,82M; zuvor 3,82M;

19:00 Uhr, Vereinigte Staaten - U.S. Baker Hughes Total Rig Count: vorherige 619;



Reden der Zentralbänker:



10:30 Uhr, Eurozone - EZB Mitglied McCaul

11:00 Uhr, Eurozone - EZB-Präsidentin Lagarde

19:00 Uhr, Vereinigte Staaten - FED-Vizepräsident für Aufsicht Barr

22:15 Uhr, Vereinigte Staaten - FOMC-Mitglied Daly (19.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige Wirtschaftskalender enthalte mehrere interessante Veröffentlichungen. Obwohl es keine bedeutenden makroökonomischen Berichte aus den USA gebe, würden die Anleger Zugang zu wichtigen Daten für andere Länder, vor allem für Europa, haben.Es werde erwartet, dass die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich und in Kanada im Vergleich zum Vormonat sinken würden. Für das Vereinigte Königreich werde ein Rückgang von -0,5% gegenüber dem Vormonat erwartet, während für Kanada ein Rückgang von -0,1% gegenüber dem Vormonat erwartet werde. In der zweiten Tageshälfte werde sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die USA richten, wo der Bericht der University of Michigan veröffentlicht werde und mehrere FOMC-Bankiers, darunter Barr und Daly, Reden halten würden.