- Industrieproduktion für September: Erwartungen -3,6% im Jahresvergleich; zuvor -2,0%

- Lohnwachstum: 10,8% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 11,9%



15:30 Uhr, Makroökonomische Daten aus den USA:



- Philadelphia-Regionalindex für September: Erwartungen: -6,5; zuvor -13,5

- Arbeitslosenunterstützung: Erwartung 212 Tausend; zuvor 209 Tausend



17:30 Uhr, USA, Daten über Hausverkäufe auf dem Sekundärmarkt: Erwartungen: 3,9 Millionen; zuvor 4,04 Millionen



Die Reden der Zentralbanker:



15:00 Uhr - FOMC Mitglied; Jefferson

18:00 Uhr - FOMC Vorsitzender; Jerome Powell

19:20 Uhr - FOMC Mitglied; Goolsbee

19:30 Uhr - FOMC Mitglied; Barr

23:30 Uhr - FOMC Mitglied; Harker



Vierteljährliche Unternehmensberichte:



- American Airlines (ISIN US02376R1023/ WKN A1W97M) - vor Beginn der US-Session

- Philip Morris (ISIN US7181721090/ WKN A0NDBJ) - vor Beginn der US-Session

- AT&T (ISIN US00206R1023/ WKN A0HL9Z) - vor Beginn der US-Session (19.10.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Kontrakte auf Indices würden auf eine niedrigere Eröffnung der Kassensitzung in Europa am Donnerstag hindeuten. Die Notierungen würden auf eine schwächere Sitzung im asiatisch-pazifischen Raum folgen, da die Anleger zunehmend eine Eskalation des Konflikts im Nahen Osten befürchten würden.Heute werde man mehrere wichtige makroökonomische Daten für den polnischen Markt erhalten, darunter auch Daten zu den Löhnen für September. Erwartet werde ein Lohnwachstum von 10,8% im Vergleich zu 11,9% im Vormonat. Dennoch seien diese Werte immer noch deutlich höher als der historische Durchschnitt von etwa 5,0%. Unterdessen werde erwartet, dass sich der Rückgang der Industrieproduktion im September auf -3,6% beschleunigen werde, verglichen mit -2,0% im August.Für Anleger, die den US-Markt beobachten würden, würden die wichtigsten Daten die Arbeitslosenunterstützung und eine weitere Reihe von Immobilienmarktdaten sein. Es werde erwartet, dass die Arbeitslosenunterstützung auf einem niedrigen Niveau bleibe und in der letzten Woche bei 212k gelegen habe.11:00 Uhr, Makroökonomische Daten aus Polen: