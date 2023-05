Der heutige Kalender:



09:15 Uhr: PMI für die Industrie in Spanien

09:30 Uhr: PMI für die Industrie in der Schweiz

09:55 Uhr: PMI für die Industrie in Deutschland

10:00 Uhr: PMI für die Eurozone

10:00 Uhr: PMI für das Vereinigte Königreich



16:00 Uhr: Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter und Auftragseingang in der Industrie in den USA

22:40 Uhr: Wöchentlicher Bericht über die Rohölvorräte - API



Reden von Zentralbankern:



13:20 Uhr: Philip Lowe von der RBA (02.05.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige Wirtschaftskalender sei im Vergleich zu den wichtigen Ereignissen in dieser Woche relativ dünn. Ab 9:00 Uhr würden die PMI-Indikatoren für die wichtigsten Volkswirtschaften in der Europäischen Union veröffentlicht. Später am Tag würden Daten zu den Aufträgen für langlebige Güter aus den USA veröffentlicht, die Aufschluss über den aktuellen Zustand des Verarbeitenden Gewerbes in den USA geben würden.Eine Überraschung sei heute die Entscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) gewesen. Um 6:30 Uhr habe der Vorstand beschlossen, den Leitzins auf 3,85% zu erhöhen. Die meisten Analysten seien jedoch davon ausgegangen, dass der Zinssatz bei 3,60% bleiben würde. In Anbetracht der unerwarteten Entscheidung und der hawkishen Äußerungen gehöre der Australische Dollar heute zu den Währungen, die unter den Industrieländern am meisten aufwerten würden. Im Zusammenhang mit dieser Entscheidung sollten die Anleger der Rede des Vorstandsmitglieds Philip Lowe um 13:20 Uhr große Aufmerksamkeit widmen.