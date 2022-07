GOLD, SILVER, PLATINUM, PALLADIUM, GASOLINE, OIL.WTI, NATGAS, LSGASOIL - Handel bis 20:30 Uhr



CATTLE, COCOA, COFFEE, COTTON, CORN, SOYBEAN, LEANHOGS, SOYOIL, SUGAR, WHEAT - kein Handel



Die wichtigsten Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche



RBA-Zinsentscheidung - Dienstag, 6:30 Uhr



FOMC-Protokoll - Mittwoch, 20:00 Uhr



ISM-Index für Dienstleistungen für Juni - Mittwoch, 20:00 Uhr



EZB-Protokoll - Donnerstag, 13:30 Uhr



NFP-Bericht für Juni - Freitag, 14:30 Uhr



Kanadischer Arbeitsmarktbericht für Juni - Freitag, 14:30 Uhr (04.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Futures-Märkte deuten auf eine höhere Eröffnung der Sitzung auf dem Alten Kontinent hin, so die Experten von XTB.Die DAX-Futures (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) würden über 100 Punkte über dem Schlusskurs vom Freitag handeln. Die Stimmung während der asiatischen Sitzung sei eher positiv gewesen und habe den Ton für eine höhere Eröffnung der Sitzung in Europa gesetzt. Händler sollten jedoch bedenken, dass die US-Anleger heute wegen des Unabhängigkeitstages nicht an den Märkten handeln würden. Daher würden an einigen Märkten die Handelszeiten verkürzt oder überhaupt nicht gehandelt werden. Auch die Liquidität dürfte insgesamt gering sein. Da auf dem Wirtschaftskalender für heute keine wichtigen Veröffentlichungen stünden, könnte sich ein ereignisloser Tag abzeichnen.Interessanter werde der Wirtschaftskalender im weiteren Verlauf der Woche mit dem RBA-Zinsentscheid, dem NFP-Bericht für Juni oder der Veröffentlichung der FOMC- und EZB-Protokolle.10:30 Uhr: Eurozone, Sentix-Index für Juli. Erwartung: -19,5 / Vorwert: -15,811:00 Uhr: Eurozone, EPI für Mai. Erwartung: 37,1% / Vorwert: 37,2% (im Jahresvergleich)Änderungen der Handelszeiten am US-Unabhängigkeitstag:VOLX - Handel bis 17:30 UhrOIL - Handel bis 19:30 Uhr