14:30 Uhr: Kanada - VPI für September. Erwartung 6,8%/ Vorwert 7,0% (im Jahresvergleich)



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Ölvorräte. Erwartung +1,6 Mio. Barrel (API: -1,26 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartung -2,0 Mio. Barrel (API: -2,17 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartung -2,2 Mio. Barrel (API: -1,1 Mio. Barrel)



Reden der Zentralbanker:



- 19:00 Uhr: Kashkari von der FED



Quartalsberichte von der Wall Street:



- Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062) - vor Markteröffnung

- Abbott Laboratories (ISIN US0028241000/ WKN 850103) - vor Markteröffnung

- Nasdaq (ISIN US6311031081/ WKN 813516) - vor Markteröffnung

- Travelers (ISIN US89417E1091/ WKN A0MLX4) - vor Markteröffnung

- IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) - nach Börsenschluss

- Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) - nach Börsenschluss (19.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten. Während die US-amerikanischen und europäischen Index-Futures nach der Veröffentlichung der hervorragenden Zahlen von Netflix zugelegt hätten, seien diese Gewinne im Laufe des asiatischen Handels wieder aufgezehrt worden. Das GBP gehöre zu den Währungen der G10-Staaten, die sich am schlechtesten entwickelt hätten, nachdem die Inflation im Vereinigten Königreich im September auf 10,1% im Jahresvergleich gestiegen sei und damit das 40-Jahres-Hoch vom Juli erreicht habe.Am heutigen Tag würden die endgültigen VPI-Daten der Eurozone für September sowie die ersten VPI-Daten aus Kanada, ebenfalls für September, veröffentlicht. Erstere dürften kaum Auswirkungen auf den Markt haben, während letztere eine gewisse Volatilität beim CAD auslösen könnten. Ölhändler würden bei den heutigen DOE-Ölbestandsdaten auf Abweichungen vom gestrigen API-Bericht achten. Die wichtigsten Marktereignisse, die sich am stärksten auf die Preise von Vermögenswerten auswirken könnten, würden jedoch nach Börsenschluss an der Wall Street stattfinden - die Veröffentlichung der Quartalsberichte von Tesla und IBM für das dritte Quartal.11:00 Uhr: Eurozone - VPI für September (endgültig). Erste Veröffentlichung 10,0% im Jahresvergleich- Baugenehmigungen. Erwartung 1,530 Mio./ Vorwert 1,542 Mio.- Wohnbaubeginne. Erwartung 1,477 Mio./ Vorwert 1,575 Mio.