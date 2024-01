Zu den Höhepunkten des Tages würden gehören: regionale Inflationsdaten in der Eurozone, ein BIP-Bericht aus der Eurozone sowie JOLTS-Daten. Abgerundet werde der Kalender mit Quartalsberichten von UPS, Pfizer, Marathon Petroleum, Microsoft, Alphabet, Starbucks und AMD.



Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):



9:00 Uhr - Spanien, VPI-Inflation und BIP-Bericht.

10:00 Uhr - Deutschland und Italien, BIP-Bericht.

11:00 Uhr - Eurozone, BIP-Bericht

11:30 Uhr - Die Rede der SNB in Jordanien

16:00 Uhr - US, JOLTS-Arbeitsmarktdaten und CB-Index

16:30 Uhr - Die Nagel-Rede der EZB

22:40 Uhr - US, API-Bericht über die Veränderung der Rohölbestände



Die Quartalsberichte der Unternehmen:



- UPS (ISIN US9113121068/ WKN 929198) - vor der Eröffnung der Session an der Wall Street

- Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) - vor der Eröffnung der Session an der Wall Street

- Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) - nach dem Ende der Session an der Wall Street

- Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) - nach dem Ende der Session an der Wall Street

- AMD (ISIN US0079031078/ WKN 863186) - nach dem Ende der Session an der Wall Street

- Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437) - nach dem Ende der Session an der Wall Street (30.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Futures würden auf eine höhere Eröffnung der Kassensitzung in Europa hindeuten. Die Märkte in der APAC-Region seien in leicht schwächerer Stimmung gehandelt worden. Die chinesischen Indices seien mit erheblichen Rückgängen gehandelt worden, die einen Teil der jüngsten Erholung zunichtegemacht hätten. Der Hang Seng verliere derzeit 2,02%. Die Märkte in Korea und Japan würden leichte Gewinne verbuchen.Die gestrige Verbesserung der Marktstimmung sei durch die Ankündigung des US-Finanzministeriums unterstützt worden, dass es im Januar-März eine Netto-Marktverschuldung von 760 Mrd. USD erwarte, was einem Rückgang von 55 Mrd. USD gegenüber seiner Schätzung vom Oktober 2023 entspreche. Diese Nachricht habe im Laufe des gestrigen Tages einen Rückgang der zehnjährigen US-Renditen ausgelöst.