11:00 Uhr - Eurozone, Einzelhandelsumsätze j/j. Erwartung: -3,1% j/j. Vorherige: -2,1% j/j

14:30 Uhr - USA, Großhandelsverkäufe m/m. Erwartet: 0,9%. Vorherige: 1,8%



Reden von Zentralbankern:



9:30 Uhr - BoE Bailey

9:45 Uhr - ECB Lane

10:00 Uhr - ECB Wunsch, ECB Makhlouf

11:00 Uhr - FED Cook

11:30 Uhr - ECB Nagel

13:30 Uhr - ECB Vujcic, ECB de Cos

15:00 Uhr - ECB Enria

15:15 Uhr - FED Powell

19:40 Uhr - FED Williams

20:00 Uhr - FED Barr

22:45 Uhr - FED Jefferson



Wichtige Berichte von Wall Street Unternehmen



- Roblox (ISIN US7710491033/ WKN A2QHVS) - vor Börseneröffnung

- Under Armour (ISIN US9043111072/ WKN A0HL4V) - vor Börseneröffnung

- Disney (ISIN US2546871060/ WKN 855686) - nach Börsenschluss

- AMC (ISIN US00165C3025/ WKN A3D7MZ) - nach Börsenschluss

- Virgin Galactic (ISIN US92766K1060/ WKN A2PTTF) - nach Börsenschluss (08.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Für heute seien mehrere sekundäre europäische und US-Datenveröffentlichungen geplant, darunter die wichtigsten Eurozonen-Einzelhandelsumsätze und US-Inventare und Großhandelsverkäufe, die möglicherweise mehr Licht auf die allgemeine Verbraucherstärke und die organische Nachfrage in der US-Wirtschaft werfen könnten. Der wichtigste Quartalsbericht von Unternehmensseite werde von Disney erwartet, das seine Q3-Ergebnisse nach der US-Sitzung veröffentlichen werde.Die Märkte würden besonders gespannt auf Powells Rede um 3:15 achten, bei der der FED-Chef seine Botschaft aus der Pressekonferenz möglicherweise leicht modifizieren möchte, die von den Märkten dovish aufgenommen worden sei. In letzter Zeit habe man auch hawkishe Aussagen von mehreren anderen FED-Bankern, darunter Kashkari, Bowman und Logan, gesehen, was darauf hinweisen könnte, dass Powell heute in dieses Bild passen und betonen werde, dass eine anhaltend starke US-Wirtschaft eine gewisse Bedrohung für einen weiteren Rückgang der Inflation darstellen könnte und zu einer präventiven Straffung der Geldpolitik führen könnte.