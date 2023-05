- Gesamtumsätze. Erwartet: -1,5% im Monatsvergleich. Vorher: -0,2%

- Ohne Autos. Erwartet: -0,8% im Monatsvergleich. Vorher: -0,7%



Reden der Zentralbanker:



11:45 Uhr: BoE Haskel

14:45 Uhr: FED Williams

15:00 Uhr: FED Bowman

15:55 Uhr: EZB Schnabel

17:00 Uhr: FED-Chef Powell

17:00 Uhr: EZB Schnabel

21:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde



Quartalszahlen von der Wall Street



- Deere & Company (ISIN US2441991054/ WKN 850866) - vor US-Eröffnung

- FootLocker (ISIN US3448491049/ WKN 877539) - vor US-Eröffnung

- Catalent (ISIN US1488061029/ WKN A112H2) - vor US-Eröffnung (19.05.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten. Die DAX-Futures hätten heute Morgen ein neues Allzeithoch über 16.300 Punkten erreicht, sich aber seitdem etwas zurückgezogen. Die Stimmung an den Märkten sei positiv, da den Händlern ständig daran erinnert werde, dass die Verhandlungen über die Schuldenobergrenze Fortschritte machen würden. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, McCarthy, habe gestern gesagt, dass das Abkommen bereits in der nächsten Woche zur Abstimmung im Repräsentantenhaus stehen könnte.Der Wirtschaftskalender für den letzten Handelstag der Woche sei übersichtlich. Heute Morgen seien die deutschen PPI-Daten für April veröffentlicht worden, die einen geringeren jährlichen Rückgang als erwartet gezeigt hätten - von 6,7 auf 4,1% im Jahresvergleich, während der Markt 4,0% im Jahresvergleich erwartet habe. Die Veröffentlichung habe jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf den Markt gehabt. Der Kanadische Dollar könnte am frühen Nachmittag einige Bewegungen verzeichnen, wenn die Einzelhandelsdaten für April um 14:30 Uhr veröffentlicht würden. Die Reden der Zentralbanker könnten jedoch am Nachmittag die größte Quelle für Devisen-Volatilität sein, da mehrere Reden geplant seien, darunter Reden von FED-Chef Powell und EZB-Präsidentin Lagarde.