- Veränderung der Beschäftigung. Erwartet: +0,4%. Vorher: +0,4%

- Lohnwachstum. Erwartet: +12,7%. Vorher: +12,1%

- Industrieproduktion. Erwartet: -3,0%. Vorher: -6,4%



14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für April (im Monatsvergleich):



- Gesamtumsatz. Erwartet: +0,2%. Vorherige: -1,4%

- Umsatz ohne Autos. Erwartet: +0,3%. Vorher: -0,3%



14:30 Uhr: Zinsentscheidung der Tschechischen Nationalbank

16:00 Uhr: FED-Vorsitzender Powell vor dem US-Hausausschuss für Finanzdienstleistungen

22:40 Uhr: API-Bericht über die US-Öllagerbestände. Erwartet: -0,4 Mio. Barrel. Vorher: +1,02 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



10:00 Uhr - EZB-Mitglied Kazimir

15:45 Uhr - EZB-Mitglied Schnabel

18:25 Uhr - FED-Mitglieder Goolsbee

22:00 Uhr - FED-Mitglieder Mester & Bowman (21.06.2023/ac/a/m)





10:00 Uhr: Polen - Datenpaket für Mai (im Jahresvergleich):