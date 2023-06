Reden der Zentralbanker:



10:00 Uhr, EZB - De Guindos



15:30 Uhr, Bank of England (BoE) - Bailey



Präsident 15:30 Uhr, Federal Reserve (FED) - Powell, Vorsitzender



15:30 Uhr, EZB - Lagarde, Präsidentin



17:00 Uhr, EZB - Lagarde, Präsidentin (28.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die wichtigsten europäischen Indices würden voraussichtlich flach in die heutige Sitzung starten. Derzeit würden CFD-Kontrakte für den DAX auf eine Eröffnung 0,15% höher über 16.000 Punkten hindeuten. Der makroökonomische Kalender für heute sei relativ dünn und enthalte keine bedeutenden Veröffentlichungen. Mehrere Länder in Europa würden CPI- und PPI-Daten veröffentlichen, darunter Italien und die Slowakei. In Italien werde erwartet, dass der CPI für Juni von zuvor 7,6% auf 6,8% sinke.Heute liege der Fokus des Marktes auf den Reden der Zentralbanken. Geplante Reden würden den Vorsitzenden der FED, Jerome Powell, die Vorsitzende der EZB, Lagarde, den Vorsitzenden der BoJ, Ueda, sowie mehrere Mitglieder der EZB umfassen.12:00 Uhr, Italien - CPI-Daten für Juni: Erwartet: 6,8%. Vorher: 7,6%