9:15 Uhr - PMI Dienstleistungen Spanien Prognose: 51,5 vs. zuvor -52,8

9:45 Uhr - PMI Dienstleistungen Italien Prognose: 50,4 vs. 51,5 zuvor

9:50 Uhr - PMI Dienstleistungen Frankreich Vorhersage: 46,7 gegenüber 46,7 zuvor



9:55 Uhr - PMI Dienstleistungen Deutschland Vorhersage: 47,3 gegenüber 47,3 zuvor

10:00 Uhr - PMI Dienstleistungen Eurozone Prognose: 47 gegenüber 47 zuvor

10:30 Uhr- PMI Dienstleistungen Vereinigtes Königreich Vorhersage: 48,7 gegenüber 48,7 zuvor



11:00 Uhr - PPI-Inflation der Eurozone y/y: Vorhersage: -7,6% gegenüber -3,4% zuvor

16:00 Uhr - Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA: Prognose: 2,3% gegenüber zuvor 2,5%



Reden der Zentralbanker:



14:30 Uhr - EZB Schnabel

16:30 Uhr - EZB de Guindos (05.09.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Schwäche der chinesischen Indices habe heute zu einer Risikoaversion in Europa geführt, und die Australische Zentralbank RBA habe darauf hingewiesen, dass die Zukunft der chinesischen Wirtschaft weiterhin ungewiss sei. Die heutige Sitzung werde auf der Makrodaten-Seite unter dem Zeichen der Inflationswerte des Dienstleistungssektors stehen. Man werde die wichtigsten PMI-Indices des Dienstleistungssektors aus den größten europäischen Volkswirtschaften erfahren. Die zuvor veröffentlichten PMI-Daten für den Dienstleistungssektor aus China seien schwächer ausgefallen als prognostiziert, während die Werte aus Japan unverändert geblieben seien.Das wichtigste makroökonomische Ergebnis des Tages würden natürlich die Daten zu den Aufträgen für langlebige Wirtschaftsgüter aus den Vereinigten Staaten sein. Es sei darauf hingewiesen, dass der Handel an der Wall Street gestern geschlossen geblieben sei und die chinesischen Indices stark zugelegt hätten. Heute würden die Märkte in den USA wieder geöffnet, und die Stimmung an der Wall Street werde wahrscheinlich den Rest der Woche bestimmen. Angesichts der Veröffentlichung einer Reihe von Makrodaten aus Europa und den USA könnte das Währungspaar EUR/USD, das bisher 0,25% verloren habe, eine höhere Volatilität verzeichnen.