- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartet: 46,2. Vorher: 45,8

- Dienstleistungen. Erwartet: 55,5. Vorher: 56,2



10:00 Uhr: Polen - Einzelhandelsumsätze für April. Erwartet: 3,8% im Jahresvergleich. Vorher: 4,8%



10:30 Uhr: Vereinigtes Königreich - PMIs für Mai:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartet: 47,9. Vorher: 47,8

- Dienstleistungen. Erwartet: 55,5. Vorher: 55,9



15:45 Uhr: USA - PMIs für Mai:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartet: 50,0. Vorher: 50,2

- Dienstleistungen. Erwartet: 52,6. Vorher: 53,6



16:00 Uhr: USA - Neubauverkäufe für April. Erwartet: 665.000. Vorher: 683.000

16:00 Uhr: USA - Richmond FED-Index für Mai. Erwartet: -8,0. Vorher: -10,0

22:40 Uhr: USA - API-Bericht über die Öllagerbestände. Erwartet: -1,2 Mio. Barrel. Vorher: +3,7 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



09:15 Uhr: EZB Jochnick

09:15 Uhr: EZB De Guindos

10:00 Uhr: EZB Muller

11:15 Uhr: BoE Governor Bailey, Pill, Tenreyro & Mann

12:25 Uhr: EZB Enria

15:00 Uhr: FED Logan

16:45 Uhr: BoE Haskel

17:00 Uhr: EZB Villeroy

19:50 Uhr: EZB Nagel (23.05.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine flache oder leicht niedrigere Eröffnung der heutigen Handelssitzung für die wichtigsten Benchmarks hindeuten. Dies geschehe nach einem uneinheitlichen Handel an der Wall Street gestern und einer eher gedämpften asiatischen Sitzung heute früher. Auch auf den Rohstoffmärkten seien einige risikoreduzierte Bewegungen zu beobachten, wobei Öl kaum verändert handele und Industriemetalle nachgeben würden. Edelmetalle würden ebenfalls nachgeben, wobei der stärkere USD die Hauptursache für die Bewegung sei.Es gebe immer noch keine Einigung über die US-Schuldenobergrenze, aber beide Seiten der Verhandlungen sagen würden, dass ein Zahlungsausfall vom Tisch sei. Diese Geschichte werde in den kommenden Tagen weiterhin genau beobachtet werden. Was den Wirtschaftskalender für heute betreffe, würden den Händlern die PMI-Daten für Mai aus Europa und den Vereinigten Staaten angeboten. Die Veröffentlichungen aus Frankreich und Deutschland um 9:15 Uhr bzw. 9:30 Uhr würden am Morgen die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Neben den PMIs würden den Händlern auch Reden von Zentralbankern angeboten, darunter eine Reihe von BoE-Rednern.09:15 Uhr: Frankreich - PMIs für Mai:- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartet: 46,0. Vorher: 45,6- Dienstleistungen. Erwartet: 54,2. Vorher: 54,6- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartet: 45,0. Vorher: 44,5- Dienstleistungen. Erwartet: 55,5. Vorher: 56,010:00 Uhr: Eurozone - PMIs für Mai: