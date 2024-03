- Schlagzeile. Erwartet: 2,5% im Jahresvergleich. Zuvor: 2,8%

- Kernrate. Erwartet: 2,9% im Jahresvergleich. Zuvor: 3,3%



15:45 Uhr- US, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 51,5

16:00 Uhr - US, ISM des Verarbeitenden Gewerbes für Februar. Erwartet: 49,5. Zuvor: 49,1



16:00 Uhr - US, University of Michigan Daten für Februar (endgültig):



- Stimmung der Verbraucher. Erste Veröffentlichung: 79,6

- Aktuelle Bedingungen. Erste Veröffentlichung: 81,5

- Erwartungen. Erste Veröffentlichung: 78,4

- Ein-Jahres-Inflationserwartungen. Erste Veröffentlichung: 3,0%

- Fünfjährige Inflationserwartungen. Erste Veröffentlichung: 2,9%



Reden der Zentralbanker:



11:00 Uhr - EZB-Mitglied Holzmann

14:30 Uhr - FED-Mitglied Barkin

15:00 Uhr - BoE-Mitglied Pill

16:15 Uhr - FED-Mitglieder Waller & Logan

17:15 Uhr - FED-Mitglied Bostic



Top-Ergebnisse an der Wall Street:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Indices würden heute mit einem höheren Eröffnungskurs in den Kassensitzungen erwartet. Die deutschen DAX-Futures würden über 17.800 Punkten handeln. Dies folge auf eine positive Sitzung im asiatisch-pazifischen Raum, in der der japanische Nikkei um 1,9% zugelegt und zum ersten Mal in der Geschichte die 40.000-Punkte-Marke überschritten habe. Kryptowährungen würden ebenfalls höher gehandelt. AUD und NZD seien die G10-Währungen mit der besten Performance, während JPY und CHF am meisten nachgeben würden.Der Wirtschaftskalender für heute sei vollgepackt mit PMI-Veröffentlichungen aus dem Verarbeitenden Gewerbe. Die meisten davon würden jedoch Revisionen der Februar-Daten sein. Abgesehen davon würden den Tradern auch der US ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Februar und die VPI-Inflationsdaten für Februar aus dem Euroraum angeboten.Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):9:15 Uhr - Spanien, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für Februar. Erwartet: 50,0. Zuvor: 49,29:45 Uhr - Italien, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für Februar. Erwartet: 49,2. Zuvor: 48,59:50 Uhr - Frankreich, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 46,89:55 Uhr - Deutschland, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 42,310:00 Uhr - Euroraum, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 46,110:30 Uhr - UK, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 47,111:00 Uhr - Euroraum, Flash-VPI-Inflation für Februar: