10:30 Uhr - UK, PMI-Index für August:



- Industrie. Prognose: 45,0. Zuvor: 45,3

- Dienstleistungen. Prognose: 50,9. Zuvor: 51,5



14:30 Uhr - Kanada, Einzelhandelsumsätze für Juni:



- Umsatz im Monatsvergleich. Prognose: 0,3%. Zuvor: 0%

- Ohne Autos im Monatsvergleich. Prognose: 0%. Zuvor: 0,2%



15:45 Uhr - USA, PMI-Index für August:



- Industrie. Prognose: 49,3. Zuvor: 49,0

- Dienstleistungen. Prognose: 52,2. Zuvor: 52,3



16:00 Uhr - US, US-Neubauverkäufe: Prognose: 705k. Zuvor: 697k



16:30 Uhr - USA, Veränderung der Rohöllagerbestände:



- Öl. Prognose: -2,9 bbl. Zuvor: -5,96 bbl

- Benzin. Prognose: -1 bbl Zuvor: - 0,26 bbl

- Destillate. Prognose: 0,3 bbl Bisher: 0,3 bbl



Die Quartalsergebnisse würden im Laufe der heutigen Sitzung veröffentlicht:



- NVIDIA Corporation (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) - nach Session

- Analog Devices Inc. (ISIN US0326541051/ WKN 862485) - vor Session

- Snowflake Inc. (ISIN US8334451098/ WKN A2QB38) - nach Session

- Autodesk Inc. (ISIN US0527691069/ WKN 869964) - nach Session (23.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung der Sitzung auf dem alten Kontinent hindeuten. Dies folge auf eine relativ gute Sitzung im asiatisch-pazifischen Raum, in der der Nikkei (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) um 0,25%, der S&P/ASX 200 um 0,57% und der Hang Seng (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) um über 0,78% zugelegt hätten.Insgesamt werde sich die heutige Sitzung hauptsächlich auf die PMI-Daten konzentrieren. Darüber hinaus würden die Anleger von den kanadischen Einzelhandelsumsätzen und den US-Neubauverkäufen erfahren. Zu Beginn der Sitzung seien die volatilsten Instrumente: (Devisenmarkt) JPY und AUD (Aufwärtsbewegungen) CHF und CAD (Abwärtsbewegungen); (Rohstoffe) Silber und Korn (Aufwärtsbewegungen), Soyabean und WTI (Abwärtsbewegungen).