08:00 Uhr, Deutschland - GfK für Februar: Prognose -24,5; Vorheriger Wert -25,1;



14:30 Uhr, Vereinigte Staaten:



Inflationsdaten für Dezember:



- PCE-Preisindex: Prognose 2,6% YoY; Vorherige 2,6% YoY;

- Kern-PCE-Preisindex: Prognose 0,2% MoM; Vorherige 0,1% MoM;

- Kern-PCE-Preisindex: Prognose 3,0% YoY; Vorherige 3,2% YoY;

- Persönliche Ausgaben: Prognose 0,4% MoM; Vorherige 0,2% MoM;

- Reale persönliche Konsumausgaben: Vorherige 0,3% MoM;

Vereinigte Staaten - Ausstehende Hausverkäufe für Dezember: Prognose 1,5% MoM; Vorherige 0,0% MoM (26.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Im heutigen Wirtschaftskalender sei das einzige und wichtigste Ereignis des Tages die Veröffentlichung des PCE-Inflationsberichts in den USA um 14:30 Uhr deutscher Zeit. Der Kernindex für persönliche Konsumausgaben (Core PCE) sei der von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsindikator. Die Daten sollten eine fortgesetzte Annäherung an das Inflationsziel von 2,0% bestätigen. Die erwarteten Daten würden darauf hindeuten, dass im Jahresvergleich ein Rückgang auf 3,0% zu verzeichnen sei, verglichen mit 3,2% im November. Das Bild der Inflation sehe vielversprechend aus. Neben dem Fortschritt auf der Kernstufe sei die Gesamtinflation (headline PCE) ebenfalls im November auf 2,6% gefallen und werde voraussichtlich im Dezember auf dem gleichen Niveau bleiben.Detaillierter Tageskalender (alle Zeitangaben in deutscher Zeit):