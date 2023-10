- PCE-Inflation. Erwartet: 3,4% im Jahresvergleich. Zuvor: 3,5%

- PCE-Kerninflation. Erwartet: 3,7% im Jahresvergleich. Zuvor: 3,9%

- Persönliches Einkommen. Erwartet: 0,4% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,4%

- Persönliche Ausgaben. Erwartet: 0,5% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,4%



16:00 Uhr - US, Verbraucherstimmung der Universität von Michigan für Oktober (endgültig). Erste Veröffentlichung: 63,0



Reden der Zentralbanker



15:00 Uhr - FED-Mitglied Barr



Die wichtigsten US-Gewinnmeldungen:



- Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) - vor Börsenbeginn

- Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) - vor Börsenbeginn

- Phillips 66 (ISIN US7185461040/ WKN A1JWQU) - vor Börsenbeginn

- Colgate-Palmolive (ISIN US1941621039/ WKN 850667) - vor Börsenbeginn (27.10.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden vor der Eröffnung der Kassensitzung auf dem Alten Kontinent höher handeln. Die gestern nach Börsenschluss veröffentlichten Ergebnisse von Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) würden die Stimmung stützen und hätten über Nacht zu einer Erholung der US-Indexfutures geführt. Die über Nacht von der US-Armee durchgeführten Angriffe auf vom Iran unterstützte Gruppen in Syrien hätten zu keinen größeren Bewegungen auf dem Ölmarkt geführt.Der Wirtschaftskalender für den europäischen Vormittag sei überschaubar: Die einzigen nennenswerten Veröffentlichungen seien die spanischen BIP-Daten für das dritte Quartal. Am Nachmittag werde es mit der Veröffentlichung der US-PCE-Inflationsdaten für September etwas interessanter. Bei den für 15:00 Uhr BST angesetzten Daten der University of Michigan handele es sich um eine Revision und es werde nicht erwartet, dass sie größere Marktbewegungen auslösen würden.14:30 Uhr - US, Datenpaket für September: