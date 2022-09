08:45 Uhr: Frankreich - VPI für September. Erwartung 6,0%/ Vorwert 5,9% (im Jahresvergleich)

09:55 Uhr: Deutschland - Arbeitslosenquote für September. Erwartung 5,5%/ Vorwert 5,5%

10:00 Uhr: Polen - VPI für September. Erwartung 16,5%/ Vorwert 16,1% (im Jahresvergleich)

11:00 Uhr: Italien - VPI für September. Erwartung 8,7%/ Vorwert 8,4% (im Jahresvergleich)

11:00 Uhr: Eurozone - VPI für September. Erwartung 9,7%/ Vorwert 9,1% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: US-Datenpaket für August:

Persönliche Ausgaben. Erwartung 0,2%/ Vorwert 0,1% (im Monatsvergleich)

Persönliche Einkommen. Erwartung 0,3%/ Vorwert 0,2% (im Monatsvergleich)

PCE-Kernrate. Erwartung 4,7%/ Vorwert 4,6% (im Jahresvergleich)



16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für September (endgültig). Erste Veröffentlichung: 59,5



Reden der Zentralbanker:



12:00 Uhr: Jansson von der Riksbank

13:00 Uhr: Elderson von der EZB

14:30 Uhr: Barkin von der FED

15:00 Uhr: Brainard von der FED

17:00 Uhr: Bowman von der FED

17:15 Uhr: Visco von der EZB

17:30 Uhr: Schnabel von der EZB

18:30 Uhr: Barkin von der FED

22:15 Uhr: Williams von der FED (30.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine flache Eröffnung des heutigen Handels auf dem Alten Kontinent hindeuten. Die Lage scheine sich nach dem gestrigen Ausverkauf an der Wall Street beruhigt zu haben, aber man sollte nicht vergessen, dass die Stimmung auch gestern am Morgen positiv gewesen sei, bevor sie sich im Laufe des Tages verschlechtert habe. EUR, USD und GBP seien die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während die Rohstoffwährungen (CAD, AUD und NZD) am stärksten zurückbleiben würden. Bei den Rohstoffen handle Öl leicht schwächer, während Edelmetalle zulegen würden.Der Wirtschaftskalender für heute enthalte einige interessante Veröffentlichungen, darunter die europäischen Inflationsdaten. Darüber hinaus werde den Anlegern ein US-Datenpaket für August angeboten, das die PCE-Inflation sowie Daten zu den persönlichen Einkommen/Ausgaben enthalte. Nicht zuletzt sollten Händler auch die Reden der Zentralbanker nicht vergessen, die in den letzten Tagen die Märkte bewegt hätten.