Dienstag, 26. März



10:00 Uhr - Deutschland, GfK Index

09:00 Uhr - Spanien, BIP-Daten (Q4 2023)

13:00 Uhr - USA, Aufträge für langlebige Güter (Februar)

14:30 Uhr - USA, FHFA / Case Schiller-Immobilienindizes (Januar)

14:00 Uhr - Entscheidung der ungarischen Bank

15:00 Uhr - USA, Conference Board Verbraucherindex (März)

21:40 Uhr - USA, API-Ölvorräte



Mitwoch, 27. März



09:00 Uhr - Spanien, VPI-Inflation/ Einzelhandelsumsatz (März)

11:00 Uhr - Eurozone, Stimmungsindizes (März)

15:30 Uhr - USA, DoE-Ölvorräte



Donnerstag, 28. März



08:00 Uhr - UK, BIP-Daten

09:00 Uhr - Schweiz, KOF-Index

13:30 Uhr - USA, BIP/ persönlicher Verbrauch/ Anträge auf Arbeitslosenunterstützung (Q4/2023)

15:00 Uhr - USA, Michigan-Index/ Inflationserwartungen (März)

16:00 Uhr - USA, Kansas FED (März)



Freitag, 29. März



00:30 Uhr - Japan, Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze (Februar)

10:00 Uhr - Polen, VPI-Inflation (März)

13:30 Uhr - USA, PCE-Inflation/ Ausgaben/ Amerikanische Einkommen (Februar)

14:45 Uhr - USA, Chicagoer Einkaufsmanagerindex (März) (25.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:In der vergangenen Woche, die außergewöhnlich arbeitsreich gewesen sei, habe man von mehreren wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen und Zentralbankentscheidungen erfahren. Diese Woche werde weniger intensiv sein, sodass die Anleger Zeit hätten, diese Daten gründlicher zu analysieren. Heute stünden bis auf die Daten zu den Verkäufen neuer Häuser in den USA keine wichtigen Veröffentlichungen an.In den kommenden Tagen würden die Daten des Conference Board zur Verbraucherstimmung für den Monat März bekannt gegeben, für die ein leichter Anstieg gegenüber dem vorherigen Monat erwartet werde. Am gleichen Tag, Dienstag, werde man auch Daten zu den Aufträgen für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA für Februar erhalten.Am Donnerstag werde der endgültige Bericht über das BIP der USA für das letzte Quartal 2023 veröffentlicht. Bislang habe es zwei vorläufige Veröffentlichungen Ende Januar und Februar gegeben. Die vorläufigen Daten für das annualisierte BIP für das vierte Quartal 2023 hätten ein Wachstum von 3,3% und 3,2% in den nachfolgenden Veröffentlichungen gezeigt. Der Konsens für die endgültige Veröffentlichung gehe von einer Beibehaltung der vorläufigen Daten von 3,2% aus.Montag, 25. März10:00 Uhr - Polen, Arbeitslosenquote (Februar)15:00 Uhr - USA, Verkäufe neuer Häuser (Februar)15:30 Uhr - USA, Dallas FED (März)