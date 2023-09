09:55 Uhr - Deutschland, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für August (endgültig). Erste Veröffentlichung: 39,1

10:00 Uhr - Euroraum, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für August (endgültig). Erste Veröffentlichung: 43,7

10:00 Uhr - Italien, BIP-Bericht für Q2 2023 (Revision). Erste Veröffentlichung: 0,3% QoQ

10:30 Uhr - Großbritannien, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für August (endgültig). Erste Veröffentlichung: 42,5



14:30 Uhr - USA, NFP-Bericht für August.



Nicht-landwirtschaftliche Gehaltslisten. Erwartet: 170.000. Bisher: 187.000

Private Gehaltslisten. Erwartet: 150k. Vorherige: 172k

Arbeitslosenzahl. Erwartet: 3,5%. Bisher: 3,5%.

Wachstum der Löhne. Erwartet: 4,4% YoY. Bisher: 4,4% YoY



14:30 - Kanada, annualisiertes BIP-Wachstum für Q2 2023. Erwartet: 1,2%. Bisher: 3,1%

15:45 - USA, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für August (endgültig). Erste Veröffentlichung: 47,0

16:00 Uhr - US, ISM für das Verarbeitende Gewerbe für August. Erwartet: 47,0. Bisher: 46,4



Reden der Zentralbanker:



12:00 Uhr - FED Bostic

12:00 Uhr - BoE Pille

15:45 Uhr - FED Mester (01.09.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der europäischen Kassensitzung hindeuten, wobei die DAX-Futures ihren über Nacht erzielten Aufschwung wieder aufgeben und unter die Marke von 16.000 Punkten zurückfallen würden. Dies folge auf einen positiven asiatischen Handelstag, bei dem die meisten regionalen Indices zugelegt hätten. Der Chinesische Yuan habe zugelegt, nachdem die PBoC eine Senkung des Mindestreservesatzes für Devisen angekündigt habe und der chinesische Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im August wieder in den Wachstumsbereich geklettert sei.Ein wichtiger Punkt im heutigen Wirtschaftskalender sei natürlich der US NFP-Bericht für August, der für 14:30 Uhr deutscher Zeit angesetzt sei. Es werde erwartet, dass der Bericht einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft um 170.000 zeigen werde, weniger als die 187.000 im Juli, und einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen in der Privatwirtschaft um 150.000, weniger als die 177.000, die der ADP-Bericht am Mittwoch angedeutet habe. Neben den NFP-Daten würden den Händlern auch die endgültigen PMIs des Verarbeitenden Gewerbes für August aus Europa und den Vereinigten Staaten sowie das kanadische BIP für das zweite Quartal und der ISM des Verarbeitenden Gewerbes in den USA vorgelegt.09:15 Uhr - Spanien, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für August. Erwartet: 48,5. Vorherige: 47,809:45 Uhr - Italien, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für August. Erwartet: 45,9. Vorherige: 44,509:50 Uhr - Frankreich, PMI des Verarbeitenden Gewerbes für August (endgültig). Erste Veröffentlichung: 46,4