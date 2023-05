Reden der Zentralbanker



10:00 Uhr: EZB-Präsident Elderson



13:00 Uhr: SNB-Präsident Jordan



19:00 Uhr: FED Cook



19:00 Uhr: FED Bullard



Quartalszahlen von der Wall Street:



AMC Entertainment (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) - vor der Markteröffnung



Warner Bros Discovery (ISIN: US9344231041, WKN: A3DJQZ, Ticker-Symbol: J5A, NASDAQ-Symbol: WBD) - vor der Markteröffnung (05.05.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Index-Futures deuten darauf hin, dass die Sitzung in Europa heute etwas höher eröffnet wird, so die Experten von XTB.Die Turbulenzen im US-Bankensektor seien erneut entfacht worden und würden erneut eine wichtige Rolle bei den Marktbewegungen spielen. Allerdings würden den Händlern heute einige makroökonomische Veröffentlichungen geboten, die ihnen helfen könnten, sich von den Bankenthemen abzulenken. Die Veröffentlichung des NFP-Berichts für April sei ein Schlüsselereignis des Tages. Der Markt erwarte einen starken Beschäftigungszuwachs von 236.000 bei einem unveränderten Lohnwachstum von 4,2% im Jahresvergleich. Der kanadische Arbeitsmarktbericht werde zeitgleich veröffentlicht und dürfte einen geringeren Stellenzuwachs als im Vormonat sowie einen Anstieg der Arbeitslosenquote ausweisen. Den Anlegern würden am Vormittag auch einige zweitrangige Daten aus Europa wie die Einzelhandelsumsätze angeboten, die jedoch kaum zu größeren Marktbewegungen führen dürften. Die heute Morgen veröffentlichten Daten zu den deutschen Werksaufträgen hätten einen massiven Einbruch von 10,7% im Monatsvergleich (Erwartung: -2,1% im Monatsvergleich) gezeigt, hätten aber weder am EUR-Markt noch an den Aktienmärkten eine größere Reaktion ausgelöst.08:45 Uhr: Frankreich, Industrieproduktion für März. Erwartung: -0,4% / Vorwert: +1,2% (im Monatsvergleich)11:00 Uhr: Euroraum, Einzelhandelsumsätze für März. Erwartung: -3,1% / Vorwert: -3,0% (im Jahresvergleich)14:30 Uhr: USA, NFP-Bericht für April.- Arbeitslosenquote. Erwartung: 3,6% / Vorwert: 3,5%- Lohnwachstum. Erwartung: 4,2% / Vorwert: 4,2% (im Jahresvergleich)14:30 Uhr: Kanada, Arbeitsmarktbericht für April.- Beschäftigungsänderung. Erwartung: +21.500 / Vorwert: +34.700- Arbeitslosenquote. Erwartung: 5,1% / Vorwert: 5,0%