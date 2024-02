16:00 Uhr - US, University of Michigan Daten für Januar (endgültig):



- Stimmung der Verbraucher. Erste Veröffentlichung: 78,8

- Ein-Jahres-Inflationserwartungen. Erste Veröffentlichung: 2,9%

- Fünf-jährige Inflationserwartungen. Erste Veröffentlichung: 2,8%



16:00 Uhr - US, Factory Orders für Dezember. Erwartet: 0,2% im Monatsvergleich. Zuvor: 2,6%



Reden der Zentralbanker:



9:30 Uhr - EZB-Mitglied Centeno

13:15 Uhr - BoE-Mitglied Pill



Die wichtigsten Wall Street-Ergebnisse für heute:



- AbbVie (ISIN US00287Y1091/ WKN A1J84E) - vor Börsenbeginn

- Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) - vor Börsenbeginn

- Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) - vor Börsenbeginn (02.02.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Indices hätten den heutigen Handel höher begonnen, als Reaktion auf den gestrigen positiven Verlauf an der Wall Street und die nachbörslichen Kursgewinne der US-Indices, die durch solide Gewinnmeldungen von Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) und Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) ausgelöst worden seien.Der Wirtschaftskalender für den europäischen Vormittag sei leer. Die einzige nennenswerte Veröffentlichung seien die französischen Industrieproduktionsdaten für Dezember, die bereits um 8:45 Uhr veröffentlicht worden seien und einen Anstieg von 1,1% (exp. 0,2%) aufweisen würden. Die Dinge würden am Nachmittag mit der Veröffentlichung des NFP-Berichts für Januar um 14:30 Uhr wesentlich interessanter. Die endgültigen Daten der University of Michigan würden ebenfalls veröffentlicht, es werde jedoch nicht erwartet, dass sie größere Marktbewegungen auslösen würden.Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):- Nicht-Bauern-Arbeitsplätze. Erwartet: 180k. Zuvor: 216k- Private Gehaltsabrechnungen. Erwartet: 150k. Zuvor: 164k- Arbeitslosenzahl. Erwartet: 3,8%. Zuvor: 3,7%.- Lohnwachstum (monatlich). Erwartet: 0,3% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,4%- Lohnwachstum (jährlich). Erwartet: 4,1% im Jahresvergleich. Zuvor: 4,1%