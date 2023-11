14:30, USA - Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter:



- Erwartet: -3,1% MoM; zuvor 4,6% MoM (im Monatsvergleich)

- Ohne Verkehr: Erwartet 0,1% MoM; zuvor 0,4% MoM



14:30, USA - Anträge auf Arbeitslosenunterstützung: Erwartet 226k; zuvor 231k



16:00, USA - Bericht der Universität von Michigan für November:



- Verbraucherstimmung: Erwartet 60,4; zuvor 63,8

- Ein-Jahres-Inflation: Erwartet 4,4% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 4,2% gegenüber dem Vorjahr

- Fünf-Jahres-Inflation: Erwartet 3,2% YoY; zuvor 3,0% YoY



16:30, USA - EIA-Bericht über die Entwicklung der Energierohstoffvorräte



Reden der Zentralbanker:



9:35 - Australien, RBA-Vorsitzende Michele Bullock

5:00 - Deutschland, Bundesbankpräsident Joachim Nagel

5:10 - Eurozone, EZB-Mitglied Frank Elderson

5:30 - Kanada, BoC-Gouverneur Tiff Macklem (22.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:In der ersten Tageshälfte würden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Verbraucherstimmung in Polen sowie eine Rede der Vorsitzenden der Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, veröffentlicht. Später richte sich das Augenmerk auf die USA mit einem Bericht über die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für Oktober, die voraussichtlich einen Rückgang von -3,1% gegenüber dem Vormonat aufweisen würden. Im Anschluss daran werde erwartet, dass die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA in der letzten Woche mit 226.000 gegenüber 231.000 in der Vorwoche leicht rückläufig sein werde.Darüber hinaus werde erwartet, dass der Bericht der Universität Michigan eine weitere Verschlechterung der Verbraucherstimmung aufzeige, die im November auf 60,4 von 63,8 im Vormonat fallen dürfte.Detaillierte Agenda für den heutigen Tag:- Einzelhandelsumsatz YoY: Erwartet 4,5% YoY; zuvor 3,6% YoY (im Jahresvergleich)- Bau- und Montageproduktion: Erwartet 10,5% YoY; vorher 11,5% YoY