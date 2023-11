- Erwartungen: Prognose 85,8 gegenüber zuvor 84,7

- Aktuelle Bedingungen: Prognose 89,5 gegenüber zuvor 89,2

- Geschäftsklima: Prognose 87,5 gegenüber zuvor 86,9



14:30 Uhr - Kanada, Einzelhandelsumsätze:



- Kernlesung: Prognose 0 gegenüber zuvor -0,1%

- Kernverkäufe: -0,1% gegenüber zuvor 0,1%



15:45 Uhr - USA, vorläufiger S&P-PMI für November:



- Dienstleistungen. Erwartet: 50,3 Vorherige: 50,6

- Herstellung: Erwartet 49,9 gegenüber zuvor 50

- Gesamtkomposit: Erwartet 50,4 gegenüber zuvor 50,7



Reden der Zentralbanker:



EZB Lagarde - 12:00 Uhr

EZB de Cos - 16:00 Uhr





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Europäische Indices würden auf eine Eröffnung mit gemischter Stimmung hindeuten. Der Markt erwarte eine leichte Verbesserung beim ifo-Index aus Deutschland. Vorläufige US-Dienstleistungs- und Herstellungs-PMIs stünden im makroökonomischen Fokus. Die Futures der europäischen Indices würden auf eine flache Eröffnung hindeuten, nach einer schwächeren Handelssitzung in Asien.Chinesische Indices hätten einen Rückgang verzeichnet, nachdem gestern eine erfolgreiche Sitzung stattgefunden habe, die durch Nachrichten über weitere Hilfspakete für den Immobilienmarkt unterstützt worden sei. Gleichzeitig deute der Aktienmarkt darauf hin, dass die Situation in China ein viel tiefergehendes Problem sei, das schwer mit fiskalischen Programmen zu "reparieren" sei. Als Ergebnis habe jede der jüngsten Rallys an den Benchmark-Indices in Hongkong letztendlich zur Realisierung von Gewinnen geführt.Heute könnte die Volatilität an den Börsen und im Devisenmarkt am Nachmittag zunehmen, da die vorläufigen Veröffentlichungen der S&P-PMI-Indices aus der US-Wirtschaft anstünden. Die Erwartungen an den Herstellungs-PMI lägen leicht unter der positiven Marke von 50 Punkten, was auf eine leichte Kontraktion hindeute. Auch von den Dienstleistungs-PMIs werde eine schwächere Lesung erwartet. Eine mögliche positive Überraschung, starke PMI-Lesungen, könnte den Dollar stärken und Renditen begünstigen.10:00 Uhr deutscher Zeit - Deutschland, ifo-Indices für November