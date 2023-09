14:30 Uhr - PPI und RMPI Inflation aus Kanada im Monatsvergleich:



- PPI: Erwartet: 0,21%, zuvor: 0,4%

- RMPI: Erwartet: 1%, zuvor: 3,5%



16:00 Uhr - US NAHB-Immobilienindex. Erwartet: 49, zuvor: 50

22:00 Uhr - Langfristige Kapitalzuflüsse in die USA. Erwartet: 195,9 Mrd. USD; zuvor 116,5 Mrd. USD



Reden der Zentralbanker:



De Guindos von der EZB - 12:00 Uhr

De Guindos von der EZB - 12:00 Uhr

Panetta von der EZB - 18:00 Uhr





Der Beginn dieser Woche sei in Bezug auf Makrodaten und deren Bedeutung relativ dürftig, jedoch sei die gesamte kommende Woche sehr interessant und es sei wahrscheinlich, dass die Erwartungen an die kommenden Ereignisse die Märkte elektrisieren würden. Man werde die Entscheidungen einer Reihe wichtiger Zentralbanken erfahren, von der Federal Reserve, der Bank of England und der Bank of Japan über die türkische CBRT oder die skandinavische Riksbank und Norges Bank, sowie die PMI-Werte der wichtigsten Volkswirtschaften. Heute sei der Wirtschaftskalender jedoch relativ dünn, und Volatilität im Zusammenhang mit makroökonomischen Daten werde wahrscheinlich nur beim USD/CAD auftreten.

14:00 Uhr - Inflation ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise in Polen. Erwartet: 10%, zuvor: 10,6%