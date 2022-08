Der Wirtschaftskalender für heute sei leer, mit dem API-Ölbestandsbericht als einziger nennenswerter Veröffentlichung. Den Anlegern würden jedoch die Ergebnisberichte einer Reihe großer US-Unternehmen angeboten, darunter AMD, PayPal oder Caterpillar.



16:30 Uhr: Ankunft der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Pelosi in Taiwan erwartet

22:40 Uhr: API-Bericht zu den US-Ölbeständen. Erwartung: -0,4 Mio. Barrel



Ergebnisberichte von der Wall Street:



- Advanced Micro Devices (ISIN US0079031078/ WKN 863186) - nach Börsenschluss

- Airbnb (ISIN US0090661010/ WKN A2QG35) - nach Börsenschluss

- Caterpillar (ISIN US1491231015/ WKN 850598) - vor Markteröffnung

- Electronic Arts (ISIN US2855121099/ WKN 878372) - nach Börsenschluss

- Gilead Sciences (ISIN US3755581036/ WKN 885823) - nach Börsenschluss

- Marathon Petroleum (ISIN US56585A1025/ WKN A1JEXK) - vor Markteröffnung



- Marriott International (ISIN US5719032022/ WKN 913070) - vor Markteröffnung

- MicroStrategy (ISIN US5949724083/ WKN 722713) - nach Börsenschluss

- Occidental Petroleum (ISIN US6745991058/ WKN 851921) - nach Börsenschluss

- PayPal Holdings (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) - nach Börsenschluss

- Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437) - nach Börsenschluss

Uber Technologies (ISIN US90353T1007/ WKN A2PHHG) - vor Markteröffnung (02.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Seit gestern bestätigt worden sei, dass die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, heute Nachmittag Taiwan besuchen werde, habe an den weltweiten Finanzmärkten die Risikoaversion zugenommen. Es werde erwartet, dass sie gegen 16:30 Uhr auf der Insel eintreffe, was China sicherlich verärgern werde. Dies sei das wichtigste Ereignis des Tages, und der Markt werde die chinesische Reaktion genau beobachten. China habe bereits angekündigt, dass es in den kommenden Tagen in der Region militärische Übungen durchführen werde, um seine Macht zu demonstrieren.Während einige chinesische Medien die Möglichkeit eines direkten Militärschlags gegen Pelosis Flugzeug andeuten würden, werde ein solcher Schritt als eher unwahrscheinlich angesehen, da die Vereinigten Staaten auf die Ermordung des drittrangigen US-Beamten reagieren müssten, was zu einem Krieg zwischen China und den USA führen könnte. Dennoch dürften die Märkte am Nachmittag nervös sein.