12:00 Uhr, Eurozone - Einzelhandelsumsätze für Januar: Prognose -2,9% im Monatsvergleich; zuvor 1,2%;



12:00 Uhr, Eurozone - Industrieproduktion für Januar:



- Industrielle Produktion: Prognose -1,8% im Monatsvergleich; zuvor 2,6%;

- Industrieproduktion: Prognose -2,9% im Jahresvergleich; zuvor 1,2%;



16:30 Uhr, Vereinigte Staaten - EIA-Daten:



- Rohölvorräte: Prognose 0,900 Mio.; zuvor 1,367 Mio.;

- Benzinvorräte: Prognose -1,900 Millionen; zuvor -4,460 Millionen;

- Wöchentliche Destillatbestände der EIA: Prognose -0,150 Mio.; zuvor -4,131 Mio.; (13.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige makroökonomische Kalender sei, was die Veröffentlichungen angehe, recht dünn gesät. Es seien keine Ereignisse geplant, die sich auf den globalen Markt auswirken könnten. Im ersten Teil des Tages habe man die Gelegenheit, eine Reihe von Daten aus dem Vereinigten Königreich zu erfahren, darunter die Industrieproduktion, die BIP-Daten für Januar und die Handelsbilanz. Die meisten Veröffentlichungen hätten den Erwartungen entsprochen und eine Verbesserung gegenüber den vorherigen Monaten gezeigt, was auf eine leichte Verbesserung der britischen Wirtschaft und ein geringeres Rezessionsrisiko hindeute.Im zweiten Teil des Tages würden die Anleger auf die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion in der Eurozone warten. Die Erwartungen würden auf einen Rückgang bei beiden Messgrößen hindeuten. Es werde erwartet, dass die Industrieproduktion im Januar auf -2,9% im Jahresvergleich zurückgehe, verglichen mit einem Anstieg von 1,5% im Dezember.