14:30 Uhr, Kanada - Baugenehmigungen für Dezember:



- Prognose 1,8% im Monatsvergleich; zuvor -3,9%;



- 16:00 Uhr, Kanada - PMI-Daten für Januar:

- Ivey PMI n.s.a.: zuvor 43,7;

- Ivey PMI: Prognose 55,0; zuvor 56,3;



- 22:30 Uhr, Vereinigte Staaten - EIA-Daten:

- API Wöchentlicher Rohölbestand: zuvor -2.500M;



Reden der Zentralbanker:



- 17:00 Uhr, Vereinigte Staaten - FOMC-Mitglied Mester spreche

- 18:00 Uhr, Vereinigte Staaten - FOMC-Mitglied Kashkari spreche

- 18:00 Uhr, Kanada - BoC-Vorsitzender Maclem spreche



Quartalsberichte:



- Ford Motor (F.US) - Nach Börsenschluss

- MicroStrategy (MSTR.US) - Nach Börsenschluss

- Spotify (SPOT.US) - vor Börsenbeginn (06.02.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:- Europäische Kontrakte würden zu Beginn der Sitzung zulegen- Einzelhandelsumsätze aus Europa und Ivey PMI aus Kanada- Quartalsberichte von MicroStrategy und SpotifyDer zweite Tag der Woche scheine, was die makroökonomischen Veröffentlichungen betreffe, relativ ruhig zu verlaufen. Die wichtigsten Veröffentlichungen hätten bereits im ersten Teil des Tages stattgefunden. Die Anleger hätten von der Leitzinsentscheidung der Australischen Zentralbank und den Aufträgen der deutschen Industrie erfahren.In der zweiten Tageshälfte könnten sich die Anleger auf die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in Europa, einschließlich der Eurozone, freuen. Dann gehe es auf die andere Seite des Ozeans, wo um 14:30 Uhr deutscher Zeit der Ivey PMI-Bericht aus Kanada veröffentlicht werde, gefolgt von dem EIA-Bericht über die Rohölbestände in den USA gegen Ende des Tages.Detaillierter Makrokalender für den Tag:(Alle Zeitangaben in deutscher Zeit)