- Veränderung der Beschäftigung. Erwartung: 2,1% / Vorwert: 2,2%

- Lohnwachstum. Erwartung: 13,1% / Vorwert: 13,0%



14:30 Uhr: Kanada, Einzelhandelsumsätze für Juni (im Monatsvergleich)



- Headline. Erwartung: 0,3% / Vorwert: 2,2%

- Ohne Autos. Erwartung: 0,9% / Vorwert: 1,9%



Reden von Zentralbankern:



15:00 Uhr: Barkin von der FED



Quartalsberichte von der Wall Street:



- Deere & Company (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) - vor Markteröffnung



- Foot Locker (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Ticker: FL) - vor Markteröffnung (19.08.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine niedrigere Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten. Der USD sei dank der zunehmend hawkishen FED-Redner die am besten abschneidende Hauptwährung. Die asiatischen Indices seien im Laufe des heutigen Tages gefallen, was auf eine niedrigere Eröffnung der Sitzung auf dem alten Kontinent hindeute.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei fast leer. Zwei bemerkenswerte Berichte - die deutschen Inflationsdaten (EPI) und die britischen Einzelhandelsumsätze - seien bereits um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Die deutschen Daten würden eine Beschleunigung des Erzeugerpreiswachstums von 32,7% auf 37,2% im Jahresvergleich im Juli (Erwartung 32,0%) zeigen. Der Bericht aus dem Vereinigten Königreich habe einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze im Juli um 3,4% im Jahresvergleich gezeigt, während der Markt mit einem Rückgang von 3,3% gerechnet habe. Auf Monatsbasis seien die britischen Einzelhandelsumsätze unerwartet um 0,3% im Monatsvergleich (Erwartung -0,2%) gestiegen.Was stehe heute noch auf der Tagesordnung? Daten zur Industrieproduktion und zur Beschäftigung in Polen, die jedoch nur einen geringen Einfluss auf den PLN haben würden. CAD-Anleger sollten sich auf die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in Kanada konzentrieren. Darüber hinaus würden den Anlegern Ergebnisberichte von Foot Locker und Deere & Company angeboten.10:00 Uhr: Polen, Arbeitsmarktbericht für Juli (im Jahresvergleich).