Dienstag:



16:00 Uhr - US, Conference Board Verbrauchervertrauensindex für November



Mittwoch:



2:00 Uhr - RBNZ-Zinsentscheidung

9:00 Uhr - Spanien, Flash-VPI-Inflation für November

14:00 Uhr - Deutschland, Flash-VPI-Inflation für November

14:30 Uhr - US, BIP-Bericht für Q3 2023 (Revision)

15:30 Uhr - DOE-Bericht über Ölvorräte



Donnerstag:



OPEC+ Treffen

14:00 Uhr - China, PMI-Indices für November

11:00 Uhr - Euroraum, Flash-VPI-Inflation für November

14:30 Uhr - US, PCE-Inflation für Oktober

14:30 Uhr - Kanada, BIP-Bericht für Q3 2023

16:30 Uhr - EIA-Bericht über Erdgasvorräte



Freitag:



Endgültige PMI-Indices für das Verarbeitende Gewerbe in Europa und den USA

14:30 Uhr - US, NFP-Bericht für November

14:30 Uhr - Kanada, Beschäftigungsbericht für November

16:00 Uhr - US, Verarbeitendes Gewerbe ISM für November (27.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine niedrigere Eröffnung der Kassensitzung auf dem alten Kontinent hindeuten. Der USD sei bei Redaktionsschluss die schwächste G10-Währung, während der JPY überdurchschnittlich gut abschneide. Kryptowährungen und Energierohstoffe würden nachgeben, während Edelmetalle zulegen würden.Der Wirtschaftskalender für heute sei überschaubar, da am Nachmittag nur einige zweitrangige US-Daten veröffentlicht werden sollten. Trader würden heute auch eine Rede von EZB-Präsidentin Lagarde hören. Viel interessanter werde es im weiteren Verlauf der Woche mit der Veröffentlichung der VPI-Blitzdaten aus Europa, der OPEC+-Sitzung sowie der Arbeitsmarktdaten aus den USA und Kanada.16:00 Uhr - USA, Verkäufe neuer Häuser für Oktober. Erwartet: 721k. Zuvor: 759k16:30 Uhr - US, Dallas FED-Index für das Verarbeitende Gewerbe für November. Erwartet: -16,0. Zuvor: -19,215:00 Uhr - EZB Präsident Lagarde