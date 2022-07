- Lohnwachstum. Erwartung: 13,3%/ Vorwert: 13,5% (im Jahresvergleich)

- Beschäftigungswachstum. Erwartung: 2,2%/ Vorwert: 2,4% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: Kanada - VPI für Juni. Erwartung: 8,4%/ Vorwert: 7,7% (im Jahresvergleich)



16:00 Uhr: USA - Verkäufe bestehender Häuser für Juni. Erwartung: 5,39 Mio./ Vorwert: 5,41 Mio.



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Öl. Erwartung: +0,3 Mio. Barrel (API: +1,86 Mio. Barrel)

- Benzin. Erwartung: -0,7 Mio. Barrel (API: +1,29 Mio. Barrel)

- Destillate. Erwartung: +1,2 Mio. Barrel (API: +-2,15 Mio. Barrel)



Quartalsberichte von der Wall Street:



- Abbott Laboratories (ISIN US0028241000/ WKN 850103) - vor Markteröffnung

- Baker Hughes (ISIN US05722G1004/ WKN A2DUAY) - vor Markteröffnung

- Biogen (ISIN US09062X1037/ WKN 789617) - vor Markteröffnung

- CSX Corporation (ISIN US1264081035/ WKN 865857) - nach Börsenschluss

- Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) - nach Börsenschluss

- United Airlines (ISIN US9100471096/ WKN A1C6TV) - nach Börsenschluss (20.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine leicht höhere Eröffnung der heutigen Sitzung auf dem Alten Kontinent hindeuten. Die DE30-Futures würden derzeit rund 50 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs handeln. Eine gemischte Stimmung herrsche an den Märkten für Edelmetalle und Kryptowährungen, während die Energierohstoffe nachgeben würden. Die Antipoden-Währungen (AUD und NZD) würden unter den G10-Währungen führen, während CAD und CHF am meisten nachgeben würden.Die Märkte scheinen sich nach der gestrigen Rally etwas beruhigt zu haben. Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag enthalte einige interessante Veröffentlichungen wie den kanadischen VPI für Juni oder den DOE-Bericht über die Ölvorräte. Heute Abend finde eine weitere Vertrauensabstimmung in der italienischen Regierung statt, nachdem Präsident Mattarella den Rücktritt Mario Draghis vom Amt des Ministerpräsidenten abgelehnt habe. Der heutige Berichtskalender stehe ganz im Zeichen der Tesla-Zahlen.10:00 Uhr: Polen - Industrieproduktion für Juni. Erwartung: 25,0%/ Vorwert: 24,7% (im Jahresvergleich)