14:30 Uhr - Kanada, Beschäftigungsbericht für August:



Veränderung der Beschäftigung. Erwartet: +16.5k. Zuvor: -6,4k

Arbeitslosenquote. Erwartet: 5.6%. Zuvor: 5,5%



16:00 Uhr - US, Großhandelslagerbestände für Juli. Erwartet: -0,1% im Monatsvergleich. Zuvor: -0,5%



Reden der Zentralbanker:



15:00 Uhr - FED Barr (08.09.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung der heutigen Kassensitzung auf dem alten Kontinent hindeuten, wobei die DAX-Futures bei Redaktionsschluss knapp unter der Marke von 15.800 Punkten gehandelt würden. Dies geschehe trotz des schwachen Handels im asiatisch-pazifischen Raum, wo die meisten regionalen Indices niedriger geschlossen hätten. Die Erdgaspreise (NATGAS) würden heute unter Beobachtung stehen, da die Mitarbeiter der Chevron LNG-Anlagen in Australien beschlossen hätten, in einen Streik zu treten, nachdem die Verhandlungen zu keiner Einigung geführt hätten.Der Wirtschaftskalender für heute sei überschaubar - die spanische Industrieproduktion für Juli um 8:00 Uhr MESZ sei das einzige nennenswerte Ergebnis, das am Vormittag veröffentlicht werde. Die deutschen VPI-Daten für August seien um 7:00 Uhr MESZ veröffentlicht worden, aber es handle sich um einen endgültigen Ausdruck, der keine Marktreaktion ausgelöst habe. Der CAD könnte am frühen Nachmittag etwas mehr Volatilität erleben, da der kanadische Arbeitsmarktbericht um 13:30 Uhr BST veröffentlicht werde. Barr von der FED sei der einzige Zentralbanker, der heute eine Rede halten werde.