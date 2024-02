Kalender-Highlights:



11:30 Uhr - Rede von Nagel von der EZB



13:30 Uhr - Arbeitsmarktdaten aus Kanada



Arbeitslosenquote: Prognose: 5,9%. Vorher: 5,8%. Änderung der Beschäftigung: Prognose: 15.000. Vorher: 0,1 Tausend. 19:30 Uhr - Rede von Logan von der FED



Unternehmensergebnisse aus Wall Street:



PepsiCo (PEP.US) - nach Börsenschluss



Die Volatilität an den APAC-Märkten sei heute aufgrund der bevorstehenden Feierlichkeiten zum Lunar New Year begrenzt gewesen. Der Handel in China sei heute ausgesetzt worden, während die Indices in Australien und Japan leicht höher notiert hätten. Die europäischen Futures würden auf eine flache Eröffnung der Handelssitzung auf dem alten Kontinent hindeuten.In Europa habe unter anderem Hermes bereits seine Quartalsergebnisse vorgestellt.Hermes Ergebnisse für das vierte Quartal 2023:- Umsatz bei konstanten Wechselkursen: +17,5% (Schätzung: +13,7%)