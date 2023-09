- VPI: Erwartet 3,5% YoY; zuvor 2,6%

14:00 Uhr, Deutschland - Inflation für September:



14:30 Uhr, US - BIP für Q2 2023:



Reden der Zentralbanker:



15:00 Uhr - US, FED - Goolsbee

19:00 Uhr - US, FED - Cook

22:00 Uhr - US, FED - Jerome Powell (28.09.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Auch wenn die Indices aus Asien und dem pazifischen Raum im ersten Teil des Tages überwiegend schlechtere Stimmung gezeigt hätten, werde die Kassensitzung in Europa wahrscheinlich höher eröffnen. Im Moment würden sowohl der deutsche DAX als auch die Indices in Großbritannien und der EURO STOXX steigen.Heute würden die Anleger die vorläufigen VPI-Daten für September aus mehreren Ländern, darunter Deutschland, Spanien, Ungarn und Italien, kennenlernen. In Spanien werde ein Anstieg der Inflation auf 3,5% im Jahresvergleich erwartet, während in Deutschland ein deutlicher Rückgang auf 4,6% im Vergleich zum vorherigen Monat prognostiziert werde.In der zweiten Tageshälfte werde man die endgültigen BIP-Daten für die USA erhalten. Die Erwartungen für den analysierten Indikator lägen bei 2,1% im Jahresvergleich, was den vorläufigen Werten entspreche. Es werde erwartet, dass die Zahl der Arbeitslosenunterstützung leicht von 201 auf 215k ansteigen werde, aber längerfristig gesehen seien dies immer noch sehr gute Daten.9:00 Uhr, Spanien - Einzelhandelsumsätze für August: Vorherige Lesung +7,3% YoY (im Jahresvergleich)9:00 Uhr, Spanien - Inflation für September:

- VPI: Erwartet 3,5% YoY; zuvor 2,6%

- HVPI: Erwartet 3,3% YoY; zuvor 2,4%

14:00 Uhr, Deutschland - Inflation für September:

- VPI: Erwartet 4,6% YoY; zuvor 6,1%

- HVPI: Erwartet 4,5% YoY; zuvor 6,4%

14:30 Uhr, US - BIP für Q2 2023:

- Annualisiertes BIP: Erwartet 2,1% YoY; zuvor 2,0%

- BIP-Deflator: Erwartet 2,0% im Quartalsvergleich; zuvor 4,1%

14:30 Uhr, US - Arbeitslosenunterstützung in der letzten Woche: Erwarteter Anstieg auf 215k; zuvor 201k

Reden der Zentralbanker:

15:00 Uhr - US, FED - Goolsbee

19:00 Uhr - US, FED - Cook

22:00 Uhr - US, FED - Jerome Powell