10:00 Uhr - Italien, Einzelhandelsumsätze für Mai. Erwartung: 0,4%/ Vorwert: 0,0% (im Monatsvergleich)



Zentralbanker halten Reden



- 16:15 Uhr - BoE-Gouverneur Bailey

- 18:30 Uhr - Nagel von der EZB

- 20:00 Uhr - Williams von der FED



Die wichtigsten Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche



- Mittwoch, 16:00 Uhr - Zinsentscheidung der Reserve Bank of New Zealand

- Mittwoch, 14:30 Uhr - USA, Inflationsbericht für Juni

- Mittwoch, 16:00 Uhr - Zinsentscheidung der Bank of Canada

- Freitag, 4:00 Uhr - China, BIP-Bericht für das zweite Quartal

- Freitag, 14:30 Uhr - USA, Einzelhandelsumsätze für Juni

- Freitag, 16:00 Uhr - USA, Daten der University of Michigan für Juli (11.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Index-Futures deuten auf eine schwächere Eröffnung des Handels auf dem Alten Kontinent hin, so die Experten von XTB.Die Stimmung sei zu Beginn der neuen Woche schwächer, nachdem Nachrichten über die sich verschlechternde Pandemie-Situation in China und eine neue Abriegelung, z.B. in Macau, aufgetaucht seien. Die schlechte Stimmung sei auch an den Rohstoffmärkten zu beobachten, wo die Energierohstoffe nachgeben würden. Der USD liege unter den G10-Ländern an der Spitze.Die Stimmung an den Märkten sei schlecht, und leider biete der heutige Kalender keine Chance auf eine Trendwende. Für heute seien keine wichtigen Veröffentlichungen geplant. Allerdings würden die Händler am Nachmittag von einigen Zentralbankern hören, darunter BoE-Gouverneur Bailey. Apropos Großbritannien: Das Rennen um einen neuen Premierminister sei in vollem Gange, und obwohl es keinen großen Einfluss auf die allgemeine Politik haben dürfte - da die Konservativen an der Macht bleiben würden - sei es eines der Themen, das GBP-Händler im Auge behalten sollten. Interessanter werde es im weiteren Verlauf der Woche mit dem US-Inflationsbericht und den Zinsentscheidungen von RBNZ und BoC.