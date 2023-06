11:00 Uhr: EU - Inflation



- Erwartet: 6,1% im Jahresvergleich, Vorher: 7,0% im Jahresvergleich

- Kernrate: Erwartet: 5,3% im Jahresvergleich, Vorher: 5,6% im Jahresvergleich



16:00 Uhr: USA - University of Michigan:



- Verbrauchervertrauen: Erwartet: 60,2, Vorher: 59,2

- Inflationserwartungen für ein Jahr: Vorher: 4,2%

- Inflationserwartungen für fünf Jahre: Vorher: 3,1%



Reden von Zentralbanken:



09:30 Uhr; Japan - BoJ-Pressekonferenz

10:00 Uhr: Deutschland - Nagel, Präsident der Bundesbank

14:45 Uhr: USA - Waller, Mitglied des FOMC (16.06.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach einer Woche mit wichtigen makroökonomischen Daten und Zinsentscheidungen in der Eurozone und den USA sei der heutige letzte Tag der Woche relativ ruhig. Im frühen Teil des Tages hätten die Anleger von der Zinsentscheidung der Bank of Japan erfahren, die den Erwartungen entsprochen habe. Die BoJ habe den Zinssatz unverändert bei -0,1% gehalten.Um 11:00 Uhr werde Eurostat die Inflationsdaten (HICP) für die Eurozone veröffentlichen. Nach den Daten der einzelnen Länder würden diese Veröffentlichungen voraussichtlich keine signifikanten Bewegungen an den Indices verursachen. Die prognostizierte Inflation für Mai betrage 6,1% im Jahresvergleich, und die Kerninflation betrage 5,3% im Jahresvergleich, verglichen mit jeweils 7,0% und 5,6% im Vormonat.Detaillierter Zeitplan für den Tag: