16:30 Uhr: USA - Veränderung der Lagerbestände:



Öllagerbestände. Erwartet: -2,5 Mio. Barrel. Zuvor: 0,6 Mio. Barrel

Benzinvorräte. Erwartet: -1,9 Mio. Barrel. Zuvor: -0,33 Mio. Barrel

Destillatbestände. Erwartet: -1,8 Mio. Barrel. Zuvor: -0,61 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



SNB Maechler 9:00 Uhr

SNB Schlegel 18:00 Uhr

EZB Lane 12:35 Uhr

EZB Knot 13:00 Uhr

EZB De Coss 16:25 Uhr

EZB Schnabel 18:00 Uhr

BoE Mann 21:30 Uhr

FED Goolsbee 23:30 Uhr



Wichtige Quartalsberichte von der Wall Street:



Morgan Stanley ((ISIN US6174464486/ WKN 885836)- vor der Markteröffnung

Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN US0758961009/ WKN 884304) - vor der Markteröffnung

Baker Hughes Co (ISIN US05722G1004/ WKN A2DUAY) - vor der Markteröffnung

Abbott Laboratories (ISIN US0028241000/ WKN 850103) - vor der Markteröffnung



U.S. Bancorp (ISIN US9029733048/ WKN 917523) - vor der Markteröffnung

Lam Research Corp. (ISIN US5128071082/ WKN 869686) - nach Börsenschluss

Tesla, Inc. (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) - nach Börsenschluss

Equifax Inc. (ISIN US2944291051/ WKN 854618) - nach Börsenschluss

Las Vegas Sands Corp. (ISIN US5178341070/ WKN A0B8S2) - nach Börsenschluss

IBM Corp (ISIN US4592001014/ WKN 851399) - nach Börsenschluss





11:00 Uhr: Eurozone - HVPI für März:

Gesamtinflation m/m. Erwartet: 0,9%. Zuvor: 0,8%

Kerninflation y/y. Erwartet: 5,7%. Zuvor: 5,6%

Kerninflation m/m. Erwartet: 1,2%. Zuvor: 0,8%