Alle Angaben in deutscher Zeit:



9:00 Uhr - Spanien, BIP-Bericht für Q2 2023. Erwartet: 0,4% QoQ (im Quartalsvergleich). Zuvor: 0,6% QoQ

9:00 Uhr - Spanien, VPI-Inflation für Juli. Erwartet: 1,6% YoY (im Jahresvergleich). Zuvor: 1,9% YoY

10:00 Uhr - Deutschland, BIP-Bericht für Q2 2023. Erwartet: 0,1% QoQ. Zuvor: -0,3% QoQ

14:00 Uhr - Deutschland, VPI-Inflation für Juli. Erwartet: 6,2% YoY. Zuvor: 6,4% YoY



14:30 Uhr - US, Datenpaket für Juni:



- PCE-Kerninflation. Erwartet: 4,2% YoY. Zuvor: 4,6% YoY

- Persönliches Einkommen. Erwartet: 0,5% MoM (im Monatsvergleich). Zuvor: 0,4% MoM

- Persönliche Ausgaben. Erwartet: 0,4% MoM. Zuvor: 0,1% MoM



14:30 Uhr - Kanada, monatlicher BIP-Bericht für Mai. Erwartet: 0,4% MoM. Zuvor: 0,0% MoM

16:00 Uhr - Verbraucherstimmung der Universität von Michigan für Juli (endgültig). Erste Veröffentlichung: 72.6 (28.07.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine leicht niedrigere oder stagnierende Eröffnung der heutigen Handelssession auf dem Alten Kontinent hindeuten. Die EURO STOXX-Futures würden vor der Eröffnung etwa 0,1 bis 0,2% niedriger gehandelt. Diese Entwicklung folge auf einen schwachen Handel an der Wall Street gestern sowie auf eine gemischte Handelssession in Asien heute früh. Der Japanische Yen habe nach der rätselhaften Entscheidung der Bank of Japan einen volatilen Handel verzeichnet. Während die BoJ die Zinssätze und das Kontrollband der Renditekurve unverändert gelassen habe, habe die Bank gesagt, dass sie eine größere Flexibilität bei der Zielrendite zulassen werde.Der Wirtschaftskalender für den kommenden Tag sei vollgepackt mit hochkarätigen Veröffentlichungen aus Europa. Den Anlegern würden das BIP für das zweite Quartal und der Verbraucherpreisindex für Juli aus Spanien und Deutschland präsentiert. Die bereits veröffentlichten französischen Daten würden zeigen, dass das französische BIP-Wachstum im zweiten Quartal 2023 0,5% im Quartalsvergleich (erwartet: 0,1%) erreicht habe, während der VPI von 4,5 auf 4,3% im Jahresvergleich (erwartet: 4,3%) zurückgegangen sei. Neben den europäischen Daten werde den Anlegern auch ein US-Datenpaket für Juni angeboten, das Daten zur PCE-Kerninflation sowie zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben enthalte.