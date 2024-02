13:30 Uhr - US, Datenpaket für Januar:



- PCE-Inflation. Erwartet: 2,4% im Jahresvergleich. Zuvor: 2,6%

- PCE-Kerninflation. Erwartet: 2,8% im Jahresvergleich. Zuvor: 2,9%

- Persönliches Einkommen. Erwartet: 0,4% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,3%

- Persönliche Ausgaben. Erwartet: 0,2% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,7%



13:30 Uhr - USA, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartet: 210k. Zuvor: 201k

16:00 Uhr - US, anstehende Hausverkäufe für Januar. Erwartet: +1,0% im Monatsvergleich. Zuvor: +8,3%

16:30 Uhr - EIA-Bericht über die US-Erdgasspeicher. Erwartet: -86 bcf



Reden der Zentralbanker:



16:50 Uhr - FED-Mitglied Bostic

17:00 Uhr - FED-Mitglied Goolsbee

19:15 Uhr - FED-Mitglied Mester



Top-Ergebnisse an der Wall Street:



- Anheuser-Busch InBev (ISIN BE0974293251/ WKN A2ASUV) - vor Börsenbeginn

- Best Buy (ISIN US0865161014/ WKN 873629) - vor Börsenbeginn

- Celsius Holdings (ISIN US15118V2079/ WKN A0YH6K) - vor Börsenbeginn

- Dell Technologies (ISIN US24703L2025/ WKN A2N6WP) - nach Börsenschluss

- Hewlett Packard Enterprise (ISIN US42824C1099/ WKN A140KD) - nach Börsenschluss (29.02.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden darauf hindeuten, dass die wichtigsten Aktienindices des alten Kontinents heute unverändert oder leicht schwächer eröffnen würden. Dies folge auf einen gemischten Handel während der asiatisch-pazifischen Sitzung heute früh. Kryptowährungen würden volatil bleiben, wobei Bitcoin bis auf 63.500 USD angestiegen sei, bevor er auf 62.500 USD zurückgefallen sei. JPY und AUD seien die Währungen mit der besten Performance, während NZD und EUR am meisten zurückbleiben würden.Der Wirtschaftskalender für heute sei vollgepackt mit bemerkenswerten Makrodaten. Trader würden heute mit den VPI-Blitzdaten für Februar aus Frankreich, Spanien und Deutschland sowie mit dem US PCE-Inflationsbericht für Januar konfrontiert. Abgesehen davon könnten CHF und CAD aufgrund der Veröffentlichung der BIP-Daten für das vierte Quartal in der Schweiz und in Kanada einige Bewegungen erfahren. Trader aus dem Energiesektor würden sich auf den EIA-Bericht zu den Erdgasvorräten konzentrieren.