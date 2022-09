09:00 Uhr: Spanien - VPI für September. Erwartung 10,1%/ Vorwert 10,5% (im Jahresvergleich)

09:30 Uhr: Protokoll der Riksbank

14:00 Uhr: Deutschland - VPI für September. Erwartung 9,4%/ Vorwert 7,9% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: USA - BIP-Bericht für Q2 2022 (annualisiert, dritte Veröffentlichung). Zweite Veröffentlichung -0,6%

14:30 Uhr: Kanada, monatlicher BIP-Bericht für Juli. Erwartung -0,1%/ Vorwert 0,1% (im Monatsvergleich)

14:30 Uhr: USA - Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung 215.000/ Vorwert 213.000

16:30 Uhr: EIA-Erdgasvorräte. Erwartung +95 bcf/ Vorwert +103 bcf



Rden der Zentralbanker:



09:00 Uhr: Ohlsson von der Riksbank

09:00 Uhr: Panetta von der EZB

09:45 Uhr: Centeno von der EZB

10:00 Uhr: Villeroy, Knot & Elderson von der EZB

10:00 Uhr: De Guindos von der EZB

10:30 Uhr: Riksbank-Gouverneur Ingves



11:30 Uhr: De Guindos von der EZB

13:30 Uhr: Ramsden von der BoE

15:30 Uhr: Bullard von der FED

17:00 Uhr: Tenreyro von der BoE

17:00 Uhr: Pill von der BoE

19:00 Uhr: Mester von der Fed & Lane von der EZB

22:45 Uhr: Daly von der FED (29.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht niedrigere Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten, nachdem sie in der letzten Stunde die meisten der über Nacht erzielten Gewinne wieder abgegeben hätten. Der DE30-Future werde aktuell etwa 20 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs gehandelt. Der US-Dollar gewinne nach dem gestrigen Rückschlag wieder etwas an Boden und setze die Rohstoffpreise unter Druck. Kryptowährungen würden ebenfalls schwächer gehandelt.Für heute seien einige interessante Ereignisse geplant. Die VPI-Daten für September aus Spanien und Deutschland würden veröffentlicht. Während in Spanien mit einer Verlangsamung des Preiswachstums gerechnet werde, werde in Deutschland mit einem deutlichen Anstieg gerechnet. Die Inflationsdaten aus Nordrhein-Westfalen seien bereits veröffentlicht worden und würden eine massive Beschleunigung von 8,1 auf 10,1% im Jahresvergleich zeigen.