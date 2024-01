Makrokalender:



9 Uhr Italien, Industrieproduktion für Dezember. Erwartungen: 0,2% m/m. Zuvor: 0,2% m/m

9 Uhr GMT Tschechische Republik, Verbraucherpreisindex (CPI) Inflation. Erwartungen: 7,3% y/y gegenüber zuvor 7,3%



14:30 Uhr GMT USA, Verbraucherpreisindex (CPI) Inflation im Jahresvergleich. Erwartungen: 3,2% gegenüber zuvor 3,1% (Anstieg um 0,2% m/m gegenüber zuvor 0,1%)



Kern-CPI-Inflation im Jahresvergleich. Erwartungen: 3,8% gegenüber zuvor 4% (Anstieg um 0,3% m/m gegenüber zuvor 0,3%)

Arbeitslosenanträge. Erwartungen: 210.000. Zuvor: 202.000

Fortlaufende Ansprüche: 1,8695 Millionen gegenüber zuvor 1,855 Millionen



15:30 Uhr GMT - USA, Gasbestände (EIA). Erwartungen: -122 Milliarden Kubikfuß (bcf) gegenüber zuvor -14 Milliarden Kubikfuß (bcf).



Reden von Zentralbankern:



10:30 Uhr ECB Vujcic

16:30 Uhr ECB Vujcic





Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Europäische Index-Futures würden nach einer positiven asiatischen Sitzung gewinnen, in der die chinesischen Benchmarks den Ausverkauf gestoppt hätten und die japanischen Benchmarks erneut gestiegen seien. Man sehe auch Gewinne bei den Futures der Wall Street, wo der FED-Präsident Williams gestern betont habe, dass die Geldpolitik restriktiv sei und 2024 normalisiert werden müsse, zusammen mit der Überlegung, das QT-Programm zu beenden.Die wichtigste Veröffentlichung des Tages werde natürlich die Inflationsrate des Verbraucherpreisindex (CPI) aus den Vereinigten Staaten sein, begleitet von Daten zu den Arbeitslosenanträgen (beide Veröffentlichungen um 14:30 Uhr ). Die Märkte würden leicht höhere Werte als zuvor erwarten, in beiden Fällen.Für den US-CPI im Jahresvergleich würden die meisten Ökonomen einen Anstieg auf 3,2% von zuvor 3,1% prognostizieren. In einer Umfrage unter 48 Ökonomen reiche die höchste Prognose von 3,6% bis zur niedrigsten von 3,1%. Für den CPI im Monatsvergleich deute die Prognose auf einen Anstieg von 0,2% gegenüber zuvor 0,1% hin (die höchste Schätzung liege bei 0,4%, die niedrigste bei 0,1%). Die Erwartungen würden auf einen leicht höheren monatlichen Inflationsanstieg und einen leichten Anstieg der Arbeitslosenanträge in den USA (von 202.000 auf 210.000 heute) hindeuten, wobei die Erwartungen weiterhin sehr niedrig seien.