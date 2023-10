Baugenehmigungen: 1,45 Mio. vs. 1,54 Mio. zuvor (5,7% Rückgang vs. 6,8% Anstieg zuvor)



16:30 - Ölvorräte laut EIA. Erwartete Werte: -0,55 Mio. Rückgang vs. 10,1 Mio. Anstieg zuvor



Benzinvorräte. Erwartungen: 0,1 Mio. Rückgang gegenüber -1,3 Mio. Rückgang zuvor

Destillatvorräte. Erwartete Werte: 1 Mio. Rückgang gegenüber 1,8 Mio. zuvor



Reden von Zentralbankern



09:00 - Riksbank Thedeen

09:30 - EZB Edersen

13:00 - Riksbank Floden

18:00 - FED Mitglied Waller

18:30 - FED Mitglied Williams

19:00 - FED Mitglieder Bowman, Barkin

21:15 - FED Mitglied Harker



Die wichtigsten Finanzberichte der Unternehmen an der Wall Street von heute:



- ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4) - vor der Markteröffnung

- Procter&Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062) - vor der Markteröffnung

- Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) - vor der Markteröffnung

- US Bancorp (ISIN US9029733048/ WKN 917523) - vor der Markteröffnung

- Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) - nach Börsenschluss

- Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) - nach Börsenschluss

- Lam Research (ISIN US5128071082/ WKN 869686) - nach Börsenschluss

- Las Vegas Sands (ISIN US5178341070/ WKN A0B8S2) - nach Börsenschluss

- Alcoa Corp (ISIN US0138721065/ WKN A2ASZ7) - nach Börsenschluss (18.10.2023/ac/a/m)







Die europäischen Indexfutures hätten heute schwächer eröffnet, da sich die Stimmung an den globalen Aktienmärkten aufgrund der Befürchtungen einer Kriegseskalation im Nahen Osten nach der dramatischen Bilanz des Beschusses des Al-Ahli-Krankenhauses im Gazastreifen wieder leicht abgeschwächt habe. Die Ölpreise hätten mit einem Anstieg reagiert (auch nach dem gestern veröffentlichten API-Bericht, der einen viel stärker als erwarteten Rückgang der Lagerbestände gezeigt habe), und der VIX-Index habe heute leichte Gewinne verzeichnet.Die Volatilität der Indices könnte heute im Vorfeld der US-Eröffnung ebenfalls erhöht sein, da große Unternehmen wie Morgan Stanley und Procter & Gamble sowie die größte regionale Bankholdinggesellschaft der USA, US Bancorp, ihre Ergebnisse vorlegen würden. Allerdings dürfte die Lage im Nahen Osten den Markt beeinflussen, nachdem Biden eine Reise nach Palästina abgesagt habe, wo er auch mit Vertretern des Islamischen Staates und der Palästinenser zusammenkommen sollte. Die Makrodaten aus China hätten sowohl beim BIP als auch bei den Einzelhandelsumsätzen positiv überrascht, aber die Stimmung an den Börsen nicht verbessern können.

Makrokalender des Tages:

Kerninflation. Erwartet: 4,5% Bisher: 4,5%

14:30 - US, Baubeginne. 1,38 Mio. gegenüber 1,28 Mio. zuvor (7,8%-iger Anstieg gegenüber -11,3%-iger Rückgang zuvor)