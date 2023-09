- VPI im Jahresvergleich: 5,5% zuvor

- Verbraucherpreisindex im Monatsvergleich: zuvor 0,4%

- HVPI im Jahresvergleich: 5,5% Prognose gegenüber 5,5% zuvor

- HVPI im Monatsvergleich: zuvor 0,2%



14:30 Uhr, NY FED-Regionalindex. Prognose: -10 gegenüber -19 zuvor



- US-Einfuhrpreise. Vorhersage: 0,3% gegenüber zuvor 0,4%

- US-Ausfuhrpreise. Vorhersage: 0,4% gegenüber zuvor 0,7%



15:15 Uhr, US-Industrieproduktion im Monatsvergleich. Vorhersage: 0,1% gegenüber 1% zuvor (-0,23% zuvor im Jahresvergleich)



- Produktion des Verarbeitenden Gewerbes. Vorhersage: 0,1% gegenüber 0,5% zuvor



16:00 Uhr Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan (vorläufig). 69 gegenüber 69,5 zuvor



- Erwartungsindex. Vorhersage: 65 gegenüber 65,5

- Index der aktuellen Bedingungen. Vorhersage: 74,8 vs. 75,7

- Fünf-Jahres-Inflationserwartungen. Vorhersage: 3% gegenüber zuvor 3%

- Ein-Jahres-Inflationserwartungen. Vorhersage: 3,5% gegenüber 3,5% zuvor



20:00 Uhr Anzahl der US-Ölbohrinseln (Baker Hughes) Zuvor: 513



Reden der Zentralbank:



08:45 Uhr EZB Villeroy

11:45 Uhr EZB Lagarde (15.09.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige Handelstag werde von den Daten aus den Vereinigten Staaten dominiert, da abgesehen von den endgültigen Inflationsdaten aus Italien und Frankreich und der Handelsbilanz der Eurozone keine wichtigen Daten auf dem Programm stünden. Bei den US-Daten hingegen würden die Märkte vor allem auf die Daten des Verarbeitenden Gewerbes achten, die von der regionalen Benchmark der New Yorker FED eingeleitet würden, sowie auf den Michigan-Index, der die Daten zu den Inflationserwartungen ergänzen werde.Schwächere Daten könnten den Druck auf die FED, die nächste Woche über die Zinssätze entscheiden werde, noch erhöhen. Im Basisszenario würden die Märkte von einer weiteren Zinserhöhung in den USA ausgehen, diese aber mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit im November als im September bewerten. Es scheine, dass starke Daten die Märkte erfreuen und die Stärke der Wirtschaft (und damit auch die potenzielle Leistung der Unternehmen) bestätigen sollten - trotz des Straffungszyklus der Federal Reserve. Die Inflation in den USA sei (trotz des Risikos auf der Ölseite) definitiv zurückgegangen und scheine weniger hartnäckig zu sein als in der Eurozone.Kalender des Tages, alle Angaben in deutscher Zeit04:00 Uhr - Makroökonomische Daten aus China:- Städtische Investitionen: 3,2% gegenüber 3,3% Prognose und 3,4% zuvor- Industrieproduktion: 4,5% gegenüber 3,9% Prognose und 3,7% zuvor- Einzelhandelsumsätze: 4,6% gegenüber 3% Prognose und zuvor 2,5%08:45 Uhr, Frankreich - VPI-Inflation- Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich: 4,8% vs. 4,8% Prognose vs. 4,8% zuvor- Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vormonat: 1% Prognose gegenüber 1% zuvor- HVPI y/y: 5,7% Prognose gegenüber 5,7% zuvor- HVPI m/m: 1,1% Prognose gegenüber 1,1% zuvor10:00 Uhr, Italien - VPI-Inflation: