Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag enthalte einige interessante Veröffentlichungen. Während der europäischen Sitzung werde sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die Inflationsdaten aus der Eurozone richten, die jedoch keinen großen Einfluss auf die Märkte haben dürften, da sie lediglich bestätigen dürften, dass der Preisdruck im Euroraum nach wie vor hoch sei.



Am Nachmittag würden den Händlern um 15:00 Uhr die US-Industrieproduktion und der vorläufige Index der Verbraucherstimmung für März von der University of Michigan vorgelegt. Der Zustand des globalen Bankensektors sei nach wie vor ungewiss, daher sollten Händler heute auf die Schlagzeilen achten, da diese eine Quelle erhöhter Volatilität sein könnten.



11:00 Uhr: Eurozone - VPI für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 8,5% im Jahresvergleich

13:30 Uhr: Kanada - EPI für Februar. Vorwert: 5,4% im Jahresvergleich

14:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für Februar. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: 0,0% (im Monatsvergleich)

15:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für März (vorläufig). Erwartung: 67,0/ Vorwert: 67,0 (17.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung der heutigen Sitzung hindeuten. An den globalen Märkten sei heute eine risikofreudige Stimmung zu beobachten, wobei Index-Futures, Öl und Kryptowährungen höher notieren würden. Edelmetalle würden von der USD-Schwäche profitieren, da die größten US-Kreditgeber sich bereit erklärt hätten, Einlagen in Höhe von 30 Mrd. Dollar in die First Republic Bank (ISIN US33616C1009/ WKN A1C7VF) einzubringen, um das Vertrauen in das Bankensystem zu stärken.