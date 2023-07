9:00 Uhr - Polen, PMI des verarbeitenden Gewerbes für Juni. Erwartet: 46,7. Zuvor: 47,0

9:15 Uhr - Spanien, PMI des verarbeitenden Gewerbes für Juni. Erwartet: 47,7. Zuvor: 48,4

9:45 Uhr - Italien, PMI des verarbeitenden Gewerbes für Juni. Erwartet: 45,4. Zuvor: 45,9

9:50 Uhr - Frankreich, PMI des verarbeitenden Gewerbes für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 45,5

9:55 Uhr - Deutschland, PMI des verarbeitenden Gewerbes für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 41,0

10:00 Uhr - Euroraum, PMI des verarbeitenden Gewerbes für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 43,6

10:30 Uhr - UK, PMI des verarbeitenden Gewerbes für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 46,2

15:45 Uhr - US, PMI des verarbeitenden Gewerbes für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 46,3

16:00 Uhr - US, ISM Produktion für Juni. Erwartet: 47,1. Zuvor: 46,9

16:00 Uhr - US, Bauausgaben für Mai. Erwartet: 0,4% MoM. Zuvor: 1,2% MoM



Reden der Zentralbanker



- 14:00 Uhr - ECB Nagel



Geänderte Handelszeiten aufgrund des US-Feiertags



- Handel bis 15:30 Uhr - VIX

- Handel bis 19:15 Uhr - US30, US100, US500, US2000 (03.07.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Index-Futures deuten darauf hin, dass die Kassensitzung auf dem alten Kontinent heute unverändert oder leicht höher eröffnet wird, so die Experten von XTB.Dies folge auf einen positiven Handel in Asien, bei dem die meisten wichtigen Indizes der Region um über 1% zugelegt hätten. Die Anleger scheinen mit Blick auf die bevorstehende Eröffnung der europäischen Sitzung risikoscheuer zu werden, da die Aktienfutures und der EUR nachgeben, so die Experten von XTB. EUR/USD sei heute Morgen wieder unter die Marke von 1,09 gefallen, aber die Bewegung sei nicht von spezifischen Nachrichten begleitet worden.Der Wirtschaftskalender für den kommenden Tag sei voll mit der Veröffentlichung von Umfragedaten. Die meisten davon würden jedoch Revisionen der PMIs des verarbeitenden Gewerbes vom Juni sein und dürften daher keine großen Marktbewegungen auslösen. Der für 15:00 Uhr BST angesetzte ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA könnte jedoch einige Bewegungen auslösen. Apropos USA: Der Handel an der Wall Street werde heute verkürzt, und morgen würden aufgrund des langen Independence Day-Wochenendes keine Handelssitzungen an NYSE und Nasdaq stattfinden. Alle Angaben in deutscher Zeit: