9:15 Uhr - Spanien, Dienstleistungs-PMI für Februar. Erwartet: 53,3. Zuvor: 52,1

9:45 Uhr - Italien, Dienstleistungs-PMI für Februar. Erwartet: 52,3. Zuvor: 51,2

9:50 Uhr - Frankreich, Dienstleistungs-PMI für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 48,0

9:55 Uhr - Deutschland, Dienstleistungs-PMI für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 48,2

10:00 Uhr - Euroraum, PMI für Dienstleistungen für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 50,0

10:30 Uhr - UK, Dienstleistungs-PMI für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 54,3



15:45 Uhr - US, Dienstleistungs-PMI für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 51,3

16:00 Uhr - US, Nicht-Verarbeitendes Gewerbe ISM für Februar. Erwartet: 53,0. Zuvor: 53,4

16:00 Uhr - US, Factory Orders für Januar. Erwartet: -2,8% im Monatsvergleich. Zuvor: +0,2%

22:40 Uhr - API-Bericht über die US-Ölvorräte.



Reden der Zentralbanker:



18:00 Uhr - FED-Mitglied Barr

21:30 Uhr - FED-Mitglied Barr



Die wichtigsten Gewinnmeldungen an der Wall Street:



- NIO (ISIN US62914V1061/ WKN A2N4PB) - vor Börsenbeginn

- Target (ISIN US87612E1064/ WKN 856243) - vor Börsenbeginn

- CrowdStrike (ISIN US22788C1053/ WKN A2PK2R) - nach Börsenschluss

- Ross Stores (ISIN US7782961038/ WKN 870053) - nach Börsenschluss (05.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine niedrigere Eröffnung des heutigen Handelstages hindeuten. Bitcoin sei heute während des asiatisch-pazifischen Handels über 68.000 USD gesprungen und sei weniger als 300 USD unter dem Allzeithoch vom November 2021 gehandelt worden. Seitdem sei der Coin jedoch wieder in den Bereich von 67.000 USD zurückgefallen. Gold werde 0,1% höher gehandelt, nachdem es den ersten Tagesschlusskurs der Geschichte über 2.100 USD pro Unze verzeichnet habe. USD und JPY seien die Hauptwährungen mit der besten Performance, während AUD und NZD am meisten zurückbleiben würden.Der Wirtschaftskalender für heute sei vollgepackt mit Umfragedaten aus Europa und den Vereinigten Staaten. Den Tradern würden im Laufe des europäischen Vormittags die Dienstleistungs-PMIs für Februar angeboten. Bei den meisten dieser Veröffentlichungen handele es sich jedoch um Korrekturen bereits veröffentlichter Daten, sodass keine größeren Abweichungen von den vorläufigen Werten oder größere Marktbewegungen zu erwarten seien.Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):